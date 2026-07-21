Lech Poznań wyjazdowym meczem z duńskim Aarhus zaczyna walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Duński trener "Kolejorza" Niels Frederiksen nie ukrywa, że rywalizacja z rodakami jest dla niego wyjątkowa.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Aarhus - Lech NA ŻYWO.

Aarhus - Lech Poznań: SKŁADY

Przed piłkarzami Lecha kolejne podejście do Ligi Mistrzów. We wtorek w pierwszym meczu 2. rundy eliminacyjnej zmierzą się z duńskim Aarhus GF, które zostało mistrzem swojego kraju po raz pierwszy od 40 lat. To spotkanie odbędzie się w Randers, bowiem stadion Aarhus GF jest obecnie modernizowany. Początek meczu o godzinie 19. Poniżej składy:

Aarhus: Hansen, Emmery, Kahl, Tingager, Jensen-Abbew, Links, Arnstad, Knudsen, Jorgensen, Anderson, Bech.

Lech Poznań: Lis, Pereira, Yegbe, Mońka, Gurgul, Walemark, Murawski, Kozubal, Rodriguez, Palma, Ishak.

Aarhus - Lech Poznań: Wyjątkowy mecz dla Frederiksena

Przed meczem Aarhus - Lech Poznań trener mistrzów Polski Niels Frederiksen tak analizował rywala: - Są pewne podobieństwa między naszymi zespołami, Aarhus ma swoją filozofię gry i nie zmienia jej do taktyki rywala. Analizowaliśmy ten zespół, znamy jego atuty, ale też pewne mankamenty – powiedział Frederiksen.

Jego zdaniem mistrz Danii poczynił duży progres w grze z piłką, ale też ma pewne słabości w momencie, gdy to rywal rozgrywa akcje.- Tutaj upatruje naszej szansy – podkreślił, dodając, że uważa, że oba zespoły mają wypracowany swój styl i trudno przypuszczać, że ktoś kogoś zaskoczy pod względem taktycznym. - To wszystko będzie zależeć od tego, która drużyna będzie umiała sprzedać swoją jakość - wyjaśnił.

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Niels Frederiksen nie ukrywa, że rywalizacja przeciwko rodakom sprawia, że mecz dla niego ma nieco bardziej wyjątkowy charakter.m- Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest to kolejny zwykły mecz. Rzadko zdarza mi się grać przeciwko drużynom z mojego kraju. Z drugie strony nastawienie do tego spotkania jest takie samo - jak zawsze chcemy po prostu wygrać. W każdym razie nie mogę doczekać się jutrzejszego meczu – zapewnił.

Aarhus - Lech Poznań Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Aarhus - Lech Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 21 lipca 2026. Początek meczu Aarhus - Lech o godzinie 19. Transmisja TV z meczu Aarhus - Lech Poznań na antenie TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

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