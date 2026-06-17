Dopiero co był bohaterem w Lidze Mistrzów. Nie żyje słynny piłkarz i trener

W wieku 58 lat zmarł trener piłkarzy Brestu Eric Roy.

Tragiczne informacje przekazała jego rodzina.

Ceniony szkoleniowiec i piłkarz od dłuższego czasu zmagał się z rakiem trzustki, a i tak trenował Brest.

Nie żyje Eric Roy, trener Stade Brest

W wieku 58 lat zmarł trener piłkarzy Brestu Eric Roy - poinformowała jego rodzina. Roy rozpoczął pracę w tym klubie w styczniu 2023 roku. Wówczas Brest uchodził za kandydata do spadku z elity, ale w sezonie 2023/24 sensacyjnie zajął trzecie miejsce i po raz pierwszy wywalczył prawo startu w europejskim pucharze - i to od razu w tym najbardziej prestiżowym. Roy otrzymał za to nagrodę dla najlepszego trenera sezonu. Ligi Mistrzów nie podbił, choć wyszedł z fazy ligowej, a w 1/16 finału odpadł z PSG, późniejszym triumfatorem rozgrywek.

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- Czas spędzony w Breście był jednym z najpiękniejszych okresów jego życia. Dawał mu energię, radość, powód, aby walczyć dalej, nawet w tych najtrudniejszych chwilach. Zbudował ze swoimi piłkarzami cudowną więź. Wszystkich ich kochał i był dumny, prawdziwie dumny, że mógł być ich trenerem - przekazała rodzina Roya w oświadczeniu.

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Przed Brestem rozpoczął karierę trenerską w barwach macierzystego OGC Nice w latach 2010-2011, by zrobić później 12-letnią przerwę. Jako piłkarz zaczynał właśnie w Nicei, a we Francji zagrał w sumie ponad 300 razy także w takich zespołach jak RC Lens, Olympique Lyon czy Olympique Marsylia. Przez krótki czas reprezentował również barwy angielskiego Sunderlandu i hiszpańskiego Rayo Vallecano.

"Éric, nigdy nie zapomnimy wszystkiego, co wniosłeś do klubu, ani człowieka, którym byłeś. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i w historii Stade Brestois 29" - pożegnał go pogrążony w żałobie klub z Bretanii. Ostatni sezon pod jego wodzą drużyna zakończyła na 12. miejscu w Ligue 1.

⚫ Il est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la tristesse que nous ressentons après la disparition de notre coach Éric Roy. Le Président, la direction et l’ensemble du Stade Brestois 29 partagent la douleur de sa famille, de son épouse, de ses 2 enfants, ainsi que… pic.twitter.com/huowypFr4q— Stade Brestois 29 (@SB29) June 17, 2026