Dopiero co był bohaterem w Lidze Mistrzów. Nie żyje słynny piłkarz i trener

- W wieku 58 lat zmarł trener piłkarzy Brestu Eric Roy.
- Tragiczne informacje przekazała jego rodzina.
- Ceniony szkoleniowiec i piłkarz od dłuższego czasu zmagał się z rakiem trzustki, a i tak trenował Brest.
Nie żyje Eric Roy, trener Stade Brest
W wieku 58 lat zmarł trener piłkarzy Brestu Eric Roy - poinformowała jego rodzina. Roy rozpoczął pracę w tym klubie w styczniu 2023 roku. Wówczas Brest uchodził za kandydata do spadku z elity, ale w sezonie 2023/24 sensacyjnie zajął trzecie miejsce i po raz pierwszy wywalczył prawo startu w europejskim pucharze - i to od razu w tym najbardziej prestiżowym. Roy otrzymał za to nagrodę dla najlepszego trenera sezonu. Ligi Mistrzów nie podbił, choć wyszedł z fazy ligowej, a w 1/16 finału odpadł z PSG, późniejszym triumfatorem rozgrywek.
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- Czas spędzony w Breście był jednym z najpiękniejszych okresów jego życia. Dawał mu energię, radość, powód, aby walczyć dalej, nawet w tych najtrudniejszych chwilach. Zbudował ze swoimi piłkarzami cudowną więź. Wszystkich ich kochał i był dumny, prawdziwie dumny, że mógł być ich trenerem - przekazała rodzina Roya w oświadczeniu.
Przed Brestem rozpoczął karierę trenerską w barwach macierzystego OGC Nice w latach 2010-2011, by zrobić później 12-letnią przerwę. Jako piłkarz zaczynał właśnie w Nicei, a we Francji zagrał w sumie ponad 300 razy także w takich zespołach jak RC Lens, Olympique Lyon czy Olympique Marsylia. Przez krótki czas reprezentował również barwy angielskiego Sunderlandu i hiszpańskiego Rayo Vallecano.
"Éric, nigdy nie zapomnimy wszystkiego, co wniosłeś do klubu, ani człowieka, którym byłeś. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i w historii Stade Brestois 29" - pożegnał go pogrążony w żałobie klub z Bretanii. Ostatni sezon pod jego wodzą drużyna zakończyła na 12. miejscu w Ligue 1.