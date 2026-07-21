Mecze dzisiaj w TV (wtorek, 21.07.2026) to spotkania w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą o Champions League przeciwko mocnym drużynom.

Sprawdź, o której mecze dzisiaj i gdzie oglądać mecze Lecha i Górnika NA ŻYWO.

Mecze dzisiaj NA ŻYWO: Lech i Górnik walczą o Ligę Mistrzów!

Lech Poznań i Górnik Zabrze zaczynają walkę w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy o Champions Leage zagrają dwa polskie zespoły, a to dzięki awansowi w rankingu UEFA. Los nie był specjalnie łaskawy dla „Kolejorza”, któremu już na otwarcie przyjdzie rywalizować z mistrzem Danii. To spotkanie odbędzie się w Randers, bowiem stadion Aarhus GF jest obecnie modernizowany. Początek meczu o godzinie 19.

Sprawdzian generalny mistrza kraju wypadł dobrze, bowiem w meczu o Superpuchar Polski zawodnicy trenera Nielsa Frederiksena pokonali Górnika Zabrze 3:1.

- Aarhus to drużyna preferujący inny styl, mająca inną strukturę gry i kilku bardzo szybkich zawodników. Jest bardzo groźna w fazach przejściowych i w tym aspekcie musimy być mądrzejsi. Naszym atutem jest na pewno doświadczenie i wiedza z występów w poprzednich edycjach europejskich pucharów – podkreślił duński szkoleniowiec.

Górnik Zabrze wrócił do europejskich pucharów po ośmiu latach. Poprzeczka przed Zabrzanami została zawieszona jeszcze wyżej, bo zmierzą się na wyjeździe z wicemistrzem Turcji. Mecz w Stambule rozpocznie się o godz. 20. Turecki klub latem wydał na transfery ponad 80 mln euro, ściągając m.in. za niemal połowę tej kwoty angielskiego napastnika Masona Greenwooda z Olympique Marsylia.

- Każdy chce rywalizować z najlepszymi drużynami w Europie. Fenerbahce to na pewno wielki, bogaty klub, z „dużymi” nazwiskami w składzie, ale nie boimy się. Będziemy gotowi – zadeklarował kapitan Górnika Erik Janża.

Gdzie oglądać mecze dzisiaj NA ŻYWO w TV?

Eliminacje LM

Aarhus - Lech Poznań, godz. 19 (TVP Sport, TVPSport.pl)

Fenerbahce Stambuł - Górnik Zabrze, godz. 20 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i Super Polsat, Polsat Box Go)