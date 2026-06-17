Liga Konferencji: Raków Częstochowa i GKS Katowice poznali rywali w eliminacjach! Dobrze i niedobrze

Liga Konferencji eliminacje. Z kim zagrają Raków Częstochowa i GKS Katowice?

Zarówno Raków Częstochowa, jak i GKS Katowice do rywalizacji w eliminacjach do Ligi Konferencji przystąpią w drugiej rundzie. Obie polskie ekipy znalazły się w gronie rozstawionych drużyn, więc teoretycznie mogły liczyć na słabszych rywali. O ile w przypadku "Medalików" faktycznie można spodziewać się dość łatwej przeprawy, o tyle Katowiczanie trafili znacznie gorzej. Można zatem stwierdzić, że losowanie w kwalifikacjach do Ligi Konferencji poszło i dobrze (w przypadku Rakowa), i niedobrze (w przypadku GKS). Ekipa z Częstochowy o przepustkę do trzeciej rundy LK powalczy z zespołem Valletta FC z Malty, który do potęg na pewno się nie zalicza. Klub z Katowic tak łatwo - przynajmniej na papierze - mieć nie będzie, bowiem zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Hajduk Split - MSK Żylina. Faworytem tego spotkania zdaje się być wicemistrz Chorwacji, ale drużyna ze Słowacji także potrafi być groźna.

Fortuna dla Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań! Tyle polskie kluby zarobiły w europejskich pucharach

Galeria: Kibice na finale Pucharu Polski: Górnik - Raków

100

Eliminacje do Ligi Mistrzów. Lech Poznań i Górnik Zabrze nie mają lekko

W środę, 17 czerwca, poznaliśmy także rywali przedstawicieli naszej Ekstraklasy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tu los dla polskich drużyn zdecydowanie łaskawy nie był. Mistrz Polski Lech Poznań zagra bowiem z duńskim AGF Aarhus, a wicemistrz, czyli Górnik Zabrze, z tureckim Fenerbahce Stambuł. Szczególnie ta druga ekipa to uznana w Europie marka. Podobnie jak w przypadku Ligi Konferencji, oba polskiej zespoły walczące o awans do Champions League zagrają w kwalifikacjach od drugiej rundy. Aby wejść do fazy grupowej Ligi Mistrzów, trzeba przejść jeszcze dwóch rywali.