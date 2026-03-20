Fortuna dla Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań! Tyle polskie kluby zarobiły w europejskich pucharach

Liga Konferencji: Tyle Lech i Raków zarobili w europejskich pucharach!

Choć polskie kluby nie sięgnęły po trofea, sezon w europejskich pucharach i tak okazał się dla nich finansowym sukcesem. Łącznie cztery zespoły zarobiły aż 25,7 miliona euro, a największy kawałek tortu zgarnął Raków Częstochowa.

Drużyna spod Jasnej Góry zarobiła 7,9 mln euro, wyprzedzając Lech Poznań (7,01 mln euro), Jagiellonia Białystok (5,73 mln euro) oraz Legia Warszawa (5 mln euro).

Wielka awantura po ostatnim gwizdku. Lech walczył z Szachtarem, nie dał rady

Zarobki klubów to efekt kilku źródeł: premii za awans do fazy ligowej, wyników meczów, pozycji w tabeli oraz kolejnych rund rozgrywek. Już sam udział w głównej fazie Ligi Konferencji oznaczał wpływ ponad 3 milionów euro. Do tego dochodziły premie za wyniki – każde zwycięstwo było warte 400 tys. euro, a remis 133 tys..

Raków, który wygrał cztery mecze i dwa zremisował, tylko na tym zarobił prawie dwa miliony euro. Dodatkowe środki przyniosły wysokie miejsca w tabeli oraz awans do 1/8 finału.

Jakie premie są w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy?

Choć kwoty robią wrażenie, różnice między rozgrywkami są ogromne. Dla porównania – sam udział w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów to aż 18,6 mln euro, czyli wielokrotnie więcej niż w Lidze Konferencji.

To właśnie dlatego Polska zajmuje wyższą pozycję sportową niż finansową w europejskich rankingach. Punkty zdobywane w pucharach liczą się tak samo, ale pieniądze już nie.

UEFA przeznacza na nagrody gigantyczne środki. Łączna pula dla klubów w europejskich pucharach wynosi aż 3,3 miliarda euro. Najwięcej trafia do Ligi Mistrzów, znacznie mniej do Ligi Europy i najmniej do Ligi Konferencji.

Mimo to dla polskich klubów to wciąż ogromny zastrzyk gotówki, który może mieć kluczowe znaczenie dla ich dalszego rozwoju. Jedno jest pewne – nawet bez trofeów Europa potrafi solidnie wynagrodzić.