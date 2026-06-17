Trudne losowanie Lecha w Lidze Mistrzów. Jeszcze trudniejsze Górnika Zabrze, to naprawdę wielka firma

Duński AGF Aarhus został przypisany Lechowi Poznań w rywalizacji o 3. rundę eliminacji Ligi Mistrzów. Na gorąco można przyznać, że Kolejorz mógł trafić zdecydowanie lepiej. Mistrzowie Polski w zasadzie "wylosowali" najtrudniejszego rywala na tym etapie drogi po upragnioną Champions League.

Po raz pierwszy od 40 lat AGF Aarhus zdobył mistrzostwo Danii. Zespół pod wodzą debiutującego trenera Jakoba Poulsena sensacyjnie sięgnął po tytuł, kończąc sezon na 1. miejscu z bilansem 19 zwycięstw, 10 remisów i 3 porażek (67 punktów, bilans bramek 62:32).

W minionym sezonie w duńskim zespole grał Rasmus Carstensen, a więc... były zawodnik Lecha Poznań. 26-latek spędził tylko pierwsze półrocze 2025 roku.

Jeszcze trudniejsze wyzwanie czeka na piłkarzy Górnika Zabrze. Zespół Michala Gasparkia wylosował Feberbahce Stambuł. W sezonie 2025/2026 zajął 2. miejsce w Süper Lig (21 zwycięstw, 11 remisów, 2 porażki, 77:37 bramek, 74 punkty), ustępując tylko Galatasaray. Żółto-Niebiescy triumfowali za to w Pucharze Turcji.

Pierwsze mecze dopiero po zakończeniu mundialu.

Więcej wkrótce...