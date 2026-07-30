Górnik Zabrze dzielnie walczył o Ligę Mistrzów. Znajdź się na zdjęciach z meczu z Fenerbahce!

Górnik Zabrze odpadł z walki o awans do Ligi Mistrzów.

Tureckie Fenerbahce wygrało w dwumeczu 2:1 po remisie 1:1 w Zabrzu.

Blisko 30 tysięcy kibiców Górnika po tym meczu czuło dumę z drużyny. Znajdź się na zdjęciach z trybun!

Górnik - Fenerbahce: Walka do końca na Arenie Zabrze. Prawie 30 tysięcy kibiców!

W pierwszym meczu w Stambule faworyzowane Fenerbahce wygrało 1:0, co zwiastowało spore emocje w rewanżu, choć i tak to zespół z Turcji uchodził za absolutnego faworyta. Jednak w Zabrzu powrót do Ligi Mistrzów po blisko 38 latach był świętem, a piłkarze Górnika postanowili dostosować się do tej wyjątkowej chwili. W rewanżu przed własną publicznością, niesieni dopingiem ponad 28 tysięcy kibiców, zagrali zdecydowanie odważniej i napędzili sporo strachu Fenerbahce, do ostatniej akcji walcząc o gola na 2:1 i dogrywkę. Po tym występie pełne trybuny gorąco dziękowały Górnikom za ich grę.

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Warto dodać, że w Zabrzu zabrakło kibiców z Turcji ze względu na karę, jaka została nałożona na Fenerbahce przez UEFA. Biorąc pod uwagę wydarzenia ze Stambułu, być może lepiej, że rewanż był prawdziwym piłkarskim świętem dla sympatyków Górnika, którzy do ostatniego miejsca wypełnili stadion.

Nieznaczna porażka w dwumeczu z Fenerbahce pozwala wierzyć, że Górnik nie powiedział ostatniego słowa w tegorocznych eliminacjach do europejskich pucharów. Po odpadnięciu z rozgrywek Ligi Mistrzów, zespół trenera Michala Gasparika zagra teraz w 3. rundzie kwalifikacji do Ligi Europy ze zwycięzcą z holendersko-węgierskiej pary FC Twente - Ferencvaros. W pierwszym meczu w Holandii było 2:1 dla zespołu z Węgier.

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