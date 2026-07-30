Duńczycy naśmiewają się z Lecha Poznań po blamażu! Prezes Aarhus drwi. "Zmarnowałem czas"

Lech Poznań po blamażu w rewanżu odpadł w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z duńskim Aarhus GF.

Kolejorz w pierwszym meczu w Danii wygrał 4:1 i nawet Duńczycy planowali już kolejny mecz w el. Ligi Europy.

- Zmarnowałem mnóstwo czasu na planowanie wyjazdu na Wyspy Owcze - śmiał się po wygranej w rzutach karnych prezes Aarhus.

Liga Mistrzów: Kompromitacja Lecha Poznań. Duńczycy drwią po zwycięstwie

Lech Poznań jako pierwszy zespół w historii odpadł z Ligi Mistrzów, mając trzybramkową zaliczkę z pierwszego meczu na wyjeździe. W Danii Kolejorz wykorzystał przewagę jednego zawodnika i pewnie wygrał 4:1, ale w rewanżu przed własną publicznością zaliczył jedną z największych kompromitacji w historii polskiej piłki. W 90 minutach przegrał z Aarhus GF 0:3, a w dogrywce nie pomógł nawet strzelony gol, bo po chwili było już 1:4. Ostatecznie o awansie Duńczyków zadecydowały rzuty karne i to oni zagrają w 3. rundzie el. LM z azerskim Sabah Baku, a Lech trafił do el. Ligi Europy, gdzie jego najbliższym rywalem jest mistrz Wysp Owczych KI Klaksvik.

Kompromitacja Lecha Poznań. Trener Kolejorza przemówił po blamażu w Lidze Mistrzów

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W takie rozstrzygnięcie nie wierzyli nawet najważniejsi przedstawiciele mistrza Danii.

- Muszę przyznać, że zmarnowałem mnóstwo czasu na planowanie wyjazdu na Wyspy Owcze - śmiał się po awansie swojej drużyny prezes Aarhus w rozmowie z telewizją Viaplay.

Wyprawa na Wyspy Owcze jest teraz niezwykle trudna, ponieważ nie ma żadnych wolnych lotów, pociągów ani hoteli. Jeśli więc ktoś potrzebuje porady w tym zakresie, jestem w tym mistrzem świata! Chociaż nie sądzę, by nasz drogi Lech Poznań miał teraz głowę do słuchania o takich rzeczach - dodał z rozbrajającą szczerością Jacob Nielsen.

Dla niego to historyczna chwila - wyeliminowanie Lecha sprawiło, że Aarhus już na pewno zagra jesienią w fazie ligowej któregoś z europejskich pucharów. Mistrzowie Polski muszą z kolei wygrać co najmniej jeden z dwóch pozostałych dwumeczów w eliminacjach Ligi Europy lub Ligi Konferencji.

Jakby tego było mało... pic.twitter.com/ck88HiKoIP— Michał Zachodny (@mzachodny) July 29, 2026