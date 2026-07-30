Liga Konferencji: Nieprawdopodobne, co zrobił GKS Katowice! Na Śląsku będą o tym gadać latami

GKS Katowice w pięknym stylu powrócił do europejskich pucharów. W rewanżowym spotkaniu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy klub ze Śląska pokonał MSK Żylina 3:1, zapewniając sobie awans do kolejnego etatu eliminacji. W pierwszym spotkaniu GKS przegrał 1:2. W rewanżu gracze z Katowic objęli prowadzenie w 49. minucie. Gola zdobył Adam Zrelak. Niestety, osiem minut później było 1:1. Piłkę do siatki skierował bowiem Frantisek Kosa. Awans wówczas mocno się oddalił. Piłkarze z Katowic jednak mieli nadzieję na doprowadzenie do dogrywki. Ta okazała się niepotrzebna, bo... GKS zdobył dwa gole i z nawiązką odrobił straty. Najpierw bramkę - w 79. minucie - zdobył Mateusz Wdowiak, a trzy minuty później Ilja Szkurin podwyższył na 3:1. MSK Żylina nie była w stanie odpowiedzieć żadnym trafieniem i to GKS Katowice zameldował się w 3. rudzie eliminacji Ligi Konferencji.

Górnik Zabrze znów postawił się Fenerbahce, ale odpadł

Przypomnijmy, że w środę z Ligą Mistrzów (już na etapie drugiej rundy kwalifikacji) pożegnali się Lech Poznań, który po rzutach karnych przegrał w dwumeczu z duńskim AGF Aarhus, i Górnik Zabrze, który odpadł w rywalizacji z Fenerbahce Stambuł (1:2 w dwumeczu). Z kolei w czwartek, w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe maltańską Vallettę FC 4:0 (7:1 w dwumeczu) i - podobnie jak GKS Katowice - awansował do kolejnego etapu rozgrywek.

Galeria: Zdjęcia kibiców z meczu GKS Katowice- MSK Żilina. Krótkie

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