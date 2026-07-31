Fantastyczne wiadomości z UEFA. Mistrz Polski może zagrać w Lidze Mistrzów bez eliminacji!

Ranking UEFA. Mistrz Polski może zagrać w Lidze Mistrzów bez udziału w kwalifikacjach

Najnowszy ranking UEFA przyniósł bardzo optymistyczne wieści dla polskich kibiców. Dzięki zwycięstwom Rakowa Częstochowa z maltańską Vallettą i GKS Katowice ze słowacką MSK Żylina Polska zgarnęła kolejne punkty i umocniła się na 10. pozycji w zestawieniu. Sprawa jest bardzo ważna, bo jeśli uda nam się utrzymać tę pozycję do końca sezonu, to w 2028 roku mistrz Polski zagra w Lidze Mistrzów bez konieczności udziału w eliminacjach. A te są dla naszych zespołów drogą przez mękę, na dodatek kończoną niepowodzeniem. W ciągu ostatnich 30 lat tylko raz udało nam się przebrnąć kwalifikacje do Ligi Mistrzów. W 2016 roku do Champions League awansowała Legia Warszawa. W fazie grupowej "Wojskowi" zremisowali wówczas z Realem Madryt 3:3.

Górnik Zabrze znów postawił się Fenerbahce, ale odpadł

Porażki w Lidze Mistrzów, zwycięstwa w Lidze Konferencji

W sezonie 2026/27 po raz pierwszy w historii w Lidze Mistrzów mogły wystąpić dwa polskie klubu. Prawo gry w kwalifikacjach wywalczyli mistrz kraju, czyli Lech Poznań, i wicemistrz (Górnik Zabrze). Przygoda z przedsionkiem Champions League dla obu zespołów zakończyła się jednak błyskawicznie. Lech po rzutach karnych odpadł z AGF Aarhus, mimo że pierwszy mecz - na wyjeździe - wygrał aż 4:1. Górnik natomiast przegrał w dwumeczu z Fenerbahce Stambuł 1:2. Polskie drużyny walkę o awans do Ligi Mistrzów rozpoczęły od rywalizacji w drugiej rundzie. Na nie też ją zakończyły... Teraz będą walczyć o przepustkę do Ligi Europy. Znacznie lepiej wypadły ekipy rywalizujące w Lidze Konferencji Europy. Raków Częstochowa w dwumeczu rozbił Vallettę FC z Malty 7:1, a GKS Katowice wyeliminował słowacką Żylinę (4:3 w dwumeczu). W kolejnej rundzie "Medaliki" zagrają ze szwedzkim Hammafby IF, a "Gieksa" z izraelskim Hapoelem Tel Aviv.

Galeria: Kibice na meczu Lech Poznań - Wisła Płock

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