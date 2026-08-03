Losowanie grozy! Górnik, GKS, Lech, Raków i Jagiellonia poznali rywali w europejskich pucharach

Piłkarze Górnika Zabrze, w razie niepowodzenia w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy z Ferencvarosem Budpaeszt, o udział w fazie zasadniczej Ligi Konferencji powalczą z AS Monaco. Potencjalnych rywali w decydującej rundzie eliminacji tych rozgrywek poznały też cztery inne polskie kluby.

O pechu może mówić też inny śląski zespół - GKS Katowice. Jeśli w 3. rundzie wyeliminuje Hapoel Tel Awiw, to jego kolejnym przeciwnikiem będzie Atalanta Bergamo. Zawodnikiem tej włoskiej ekipy jest reprezentant Polski Nicola Zalewski.

Górnik może być jednym z trzech polskich „spadkowiczów” z Ligi Europy, a podobny los może czekać mistrza kraju Lecha Poznań. „Kolejorz”, który w 3. rundzie rozgrywek wyższego szczebla rywalizować będzie z KI Klaksvik z Wysp Owczych, w przypadku wyeliminowana trafi na lepszego z duetu łotewskie Riga FC i węgierskie Gyori ETO FC.

Z kolei Jagiellonia Białystok, o ile w Lidze Europy nie upora się z Rangers FC, trafi na zwycięzcę dwumeczu między czeskim FK Jablonec a RFS Ryga z Łotwy.

Od początku w Lidze Konferencji, poza GKS, występuje też Raków Częstochowa. Jeśli w 3. rundzie wyeliminuje Hapoel Tel Awiw, to o prawo gry w fazie zasadniczej powalczy albo z Żalgirisem Wilno, albo chorwackim Hajdukiem Split.

Potencjalne pary 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji z udziałem polskich drużyn:(mecze 20 i 27 sierpnia):

Atalanta Bergamo (Włochy) - Hapoel Tel Awiw (Izrael)/GKS Katowice

Żalgiris Wilno (Litwa)/HNK Hajduk (Chorwacja) - Raków Częstochowa/Hammarby IF (Szwecja)

przegrany Jagiellonia Białystok/Rangers FC (Szkocja) - FK Jablonec (Czechy)/RFS Ryga (Łotwa)

przegrany Ferencvaros Budapeszt (Węgry)/Górnik Zabrze - AS Monaco (Francja)

przegrany Lech Poznań/KI Klaksvik (Wyspy Owcze) - Riga FC (Łotwa)/Gyori ETO FC (Węgry)

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