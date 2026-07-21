Lech Poznań wyjazdowym meczem z tureckim Ferebahce Stambuł zaczyna walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów.

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Sprawdź, gdzie oglądać mecz Górnik - Fenerbahce NA ŻYWO.

Fenerbahce - Górnik Zabrze: SKŁADY

Piłkarze Górnika Zabrze zagrają we wtorek na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł w pierwszym meczu 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów.Początek meczu o godzinie 20 polskiego składu. Poniżej składy:

Fenerbahce: Gunok - Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde - Guendouzi - Kahveci, Fred, Elmaz, Akturkoglu - Talisca.

Górnik Zabrze: Schulze - Sacek, Janicki, Josema, Janża - Sadilek, Dietz, Urbański - Ikia Dimi, Prekop, Chłań.

Fenerbahce - Górnik. Zabrzanie wracają do Europy

Mecz Fenerbahce Stambuł - Górnik Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo ciekawie. Zespół z Zabrza wrócił do europejskich pucharów po ośmiu latach. Poprzeczka została zawieszona jeszcze wyżej, bo zmierzą się na wyjeździe z wicemistrzem Turcji, który latem wydał na transfery ponad 80 mln euro, ściągając m.in. za niemal połowę tej kwoty angielskiego napastnika Masona Greenwooda z Olympique Marsylia. - Każdy chce rywalizować z najlepszymi drużynami w Europie. Fenerbahce to na pewno wielki, bogaty klub, z „dużymi” nazwiskami w składzie, ale nie boimy się. Będziemy gotowi – zadeklarował kapitan Górnika Erik Janża.

Drużyna trenera Michala Gasparika dotarła do Turcji na pokładzie czarterowego samolotu. Linie lotnicze przygotowały dla wszystkich pasażerów okolicznościowe szaliki. Na mieszczących niespełna 50 tys. kibiców trybunach stadionu Sukru Saracoglu powinno się we wtorek stawić około 800 fanów Górnika. W meczach w Fenerbahce nie wystąpi bramkarz Tomasz Loska, który pauzuje przez trzy „europejskie” spotkania na skutek kary, jaką dostał dwa lata wcześniej jako gracz Śląska Wrocław podczas rywalizacji ze szwajcarskim St. Gallen w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji.

Fenerbahce - Górnik Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Fenerbahce Stambuł - Górnik Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 21 lipca 2026. Początek meczu o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Fenerbahce Stambuł - Górnik Zabrze na antenach Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1 i Super Polsatu. Stream online na Polsat Box Go.