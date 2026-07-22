Robert Lewandowski zaczyna występy w Chicago Fire, które gra w amerykańskiej lidze MLS.

Polak może zadebiutować w nowym klubie w nocy ze środy na czwartek przeciwko Interowi Miami.

Sprawdź, gdzie oglądać w Polsce MLS i mecze Lewandowskiego w Chicago Fire.

Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. Debiut Polaka w nowym klubie i lidze MLS miał nastąpić tydzień temu przeciwko Vancouver Whitecaps. Ostatecznie jednak ten mecz odwołano i przełożono z powodu pożarów w okolicach Chicago i złej jakości powietrza.

Co się odwlecze... Robert Lewandowski doczeka się debiutu w noc ze środy na czwartek 22/23 lipca przeciwko Interowi Miami, klubowi Leo Messiego. Genialny Argentyńczyk w tym spotkaniu nie zagra, bo odpoczywa po mundialu, ale na boisku nie zabraknie innych gwiazd.

Inter Miami - Chicago Fire Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Inter Miami - Chicago Fire w lidze MLS zostanie rozegrany w nocy ze środy na czwartek (22/23 lipca) o godzinie 1.30 polskiego czasu. Transmisja NA ŻYWO z meczu Inter Miami - Chicago Fire na platformie streamingowej Apple TV.

Niestety, meczów Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire w lidze MLS nie będzie pokazywać żadna polska telewizja. Przedstawiciele Eleven Sports i CANAL+ jasno dali do zrozumienia, że nie będą walczyć o prawa do tych rozgrywek. Podobnie było w przypadku TVP i Polsatu.

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Globalne prawa do transmisji rozgrywek MLS posiada Apple, która pokazuje amerykańskie rozgrywki na swojej platformie streamingowej. Teoretycznie któraś polska telewizja mogłaby powalczyć o sublicencję, ale koszty są podobno bardzo duże, a MLS - nawet mimo transferu Roberta Lewandowskiego - nie cieszy się w naszym krajem zainteresowanie. Dodatkowym czynnikiem odstraszającym potencjalnych nabywców praw jest duża różnica czasu, przez którą mecze rozgrywane będą zazwyczaj w środku nocy.

Gdzie oglądać w Polsce MLS i mecze Chicago Fire?

Ligę MLS i mecze Chicago Fire można zatem oglądać w Polsce za pośrednictwem platformy Apple TV. Podstawowa subskrypcja kosztuje 34,99 zł miesięcznie.

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