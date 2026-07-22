To koniec! Po mundialu legendarny bramkarz ogłasza wszem wobec. "Dziś odkładam rękawice"

Bramkarz Guillermo Ochoa ogłosił zakończenie kariery.

Reprezentant Meksyku wziął udział w sześciu mundialach, dzieląc rekord z Cristiano Ronaldo i Leo Messim.

Na zakończonych MŚ Ochoa rozegrał swój 154. mecz w narodowych barwach.

Legendarny bramkarz Guillermo Ochoa kończy karierę. Nie tylko w reprezentacji

Guillermo Ochoa był jednym z cichych bohaterów MŚ 2026. Był to jego szósty mundial, dzięki czemu współdzieli rekord z Cristiano Ronaldo i Leo Messim. Już przed startem turnieju legendarny bramkarz reprezentacji Meksyku zapowiedział, że po mistrzostwach pożegna się z kadrą. W ich trakcie pełnił rolę rezerwowego, ale wszedł na boisko w ostatnim meczu fazy grupowej z Czechami (3:0), zaliczając występ na czwartym mundialu i zgarniając gorące owacje meksykańskich kibiców pamiętających jego wielkie występy sprzed lat.

Szokująca propozycja Donalda Trumpa dla szefa FIFA po mundialu! Już o tym głośno

Szybki quiz o 1. kolejce mundialu 2026. Pamiętasz, co się działo? Leo Messi, Vozinha, Szymon Marciniak Pytanie 1 z 15 W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy? RPA Czechy Korea Południowa Następne pytanie

Ochoa na swoich pierwszych mundialach w 2006 roku w Niemczech i w 2010 w RPA był rezerwowym. Później w Brazylii, Rosji i Katarze był kluczową postacią Meksyku, zatrzymując m.in. grających u siebie Canarinhos czy Polskę, gdy obronił rzut karny wykonywany przez Roberta Lewandowskiego.

W sumie na MŚ rozegrał 12 meczów, o jeden więcej od legendarnego bramkarza Antonio Carbajala, który wystąpił w reprezentacji Meksyku w pięciu mundialach w latach 1950-1966. "Dałem z siebie wszystko, dla moich klubów i reprezentacji, a dziś odkładam rękawice" - ogłosił 41-letni Ochoa w mediach społecznościowych po zakończeniu turnieju rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku.

Występ przeciwko Czechom był jego 154. i ostatnim meczem w kadrze. W całej karierze reprezentował barwy dziewięciu klubów w siedmiu krajach, a tym ostatnim był cypryjski AEL Limassol.