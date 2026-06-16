Mundial wystartował, a legenda ogłasza ze łzami w oczach! To koniec

Mundial 2026 rozgrywany w USA, Meksyku i Kanadzie potrwa od 11 czerwca do 19 lipca.

Guillermo Ochoa znalazł się w kadrze Meksyku na swój szósty mundial, ale siódmego już nie będzie.

Legendarny bramkarz ze łzami w oczach ogłosił zakończenie kariery po MŚ.

MŚ 2026: Guillermo Ochoa zakończy karierę po mundialu

13 lipca skończy 41 lat i z pewnością liczy na to, że wciąż będzie z Meksykiem na mistrzostwach świata, mimo że pełni rolę tylko rezerwowego bramkarza. Wcześniej - w Katarze, Rosji i Brazylii - był absolutnie kluczową postacią meksykańskiej drużyny. Nie zmienia to faktu, że Guillermo Ochoa żegna się z piłką na mundialu, na którym stoi dumnie obok Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Tylko dla nich jest to szósty taki turniej w karierze.

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W przypadku meksykańskiego bramkarza siódmego już nie będzie. Ochoa oficjalnie ogłosił, że po mundialu zakończy karierę.

- Drużyna Meksyku zawsze była moim kompasem w karierze, jak i życiu. Nadawała mi kierunek. Nie potrafię zrozumieć, wyobrazić sobie, jak wyglądałaby moja kariera bez reprezentacji. Teraz gdy mój czas w tej drużynie dobiega końca, nie widzę już sensu, aby grać dalej - przyznał szczerze ze łzami w oczach legendarny golkiper Meksyku.

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W ostatnim sezonie Ochoa bronił barw cypryjskiego AEL Limassol. Dla reprezentacji Meksyku rozegrał w sumie 153 mecze. Debiutował w 2005 roku, a już w kolejnym pojechał na swój pierwszy mundial, choć nie zagrał ani minuty. Debiut w turnieju MŚ zaliczył dopiero 8 lat później w Brazylii, gdy był jednym z bohaterów "El Tri".

- Cieszyłem się każdą chwilą. Dałem z siebie wszystko. Odchodzę w spokoju, z podniesioną głową i z wielką dumą - podsumował bramkarz, który żegna się z kadrą jako zmiennik Jose Raula Rangela. Meksyk rywalizuje w grupie A z RPA, Koreą Południową i Czechami, a w meczu otwarcia wygrał z pierwszą z wymienionych drużyn 2:0.