Nie tylko Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Nie do wiary, kto jeszcze zagra na mundialu po raz szósty!

Cristiano Ronaldo, Leo Messi i... Guillermo Ochoa po raz szósty na mundialu

To po prostu się w głowie nie mieści! W 2006 roku odbywał się mundial w Niemczech, w którym grała też reprezentacja Polski prowadzona przez Pawła Janasa. Na tym turnieju w protokołach meczowych zobaczyć mogliśmy trzech graczy, którzy wystąpią także na MŚ 2026, które rozpoczynają się w czwartek, 11 czerwca, meczem Meksyk - RPA. Dwaj z nich to prawdziwe ikony futbolu: Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Trzecim jest zdecydowanie mniej znany zawodnik - bramkarz reprezentacji Meksyku - Guillermo Ochoa. Nie do wiary, że to właśnie on znalazł się obok tak słynnych graczy.

Huczy o tym, co zrobił Cristiano Ronaldo dzień przed mundialem. Komedia w czystej postaci

Galeria: Leo Messi z żoną

14

Guillermo Ochoa obronił rzut karny Roberta Lewandowskiego

Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Guillermo Ochoa znaleźli się w kadrach swoich reprezentacji na mundiale w 2006, 2010, 2014, 2022 i 2026 roku! Dla każdego z tych graczy będą to zatem szóste mistrzostwa świata. Trezba jednak zwrócić uwagę na to, że o ile Messi i Ronaldo w każdym z tych mundiali faktycznie grali, o tyle Ochoa pierwsze dwa turnieje przesiedział na ławce rezerwowych. W kolejnych czterech był już jednak podstawowym bramkarzem Meksyku. Podczas ostatnich MŚ, które rozgrywane były w Katarze, Guillermo Ochoa obrobił rzut karny, który wykonywał Robert Lewandowski. Spotkanie Polska- Meksyk zakończyło się wynikiem 0:0, ale to nam udało się wyjść z grupy (za drugą w tabeli Argentyną z Leo Messim w składzie).

Lionel Messi pokazał się w zegarku wartym grubo ponad 3 miliony złotych! Ma go tylko 10 osób na świecie

Kim jest Guillermo Ochoa? Kariera bramkarza reprezentacji Meksyku

Kariera klubowa wieloletniego bramkarza reprezentacji Meksyku na kolana zdecydowanie nie rzuca. W ostatnim sezonie golkiper występował w cypryjskim AEL Limassol. Wcześniej grał w innych europejskich krajach: we Francji (w AC Ajaccio), w Hiszpanii (Málaga CF i Granada CF), w Belgii (Standard Liège), w Portugalii (AVS Futebol SAD) i we Włoszech ( US Salernitana). Oprócz tego bronił barw klubów meksykańskich. Przy tym, w jakich klubach grali Leo Messi i Cristiano Ronaldo, CV Ochoy wygląda niezbyt imponująco. A to właśnie on jest jedynym - obok słynnej dwójki - graczem, który zalicza szósty mundial.