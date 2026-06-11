Huczy o tym, co zrobił Cristiano Ronaldo dzień przed mundialem. Komedia w czystej postaci!

Mundial 2026. Cristiano Ronaldo zagra na 12. wielkim turnieju

Cristiano Ronaldo to absolutny fenomenem. Na wielkim turnieju zadebiutował roku... 2004, podczas mistrzostw Europy, które odbywały się w jego ojczyźnie. Turniej sensacyjnie wygrała Grecja, która w finale pokonała Portugalię z 19-letnim Ronaldo w składzie. 22 lata później CR 7 zagra na swoim 12. wielkim turnieju (Euro lub mundialu)! Legendarny piłkarz, przez wielu ekspertów uznawany za najlepszego w historii futbolu, mistrzostwa Europy raz już wygrał (w 2016 roku), teraz - prawdopodobnie po raz ostatni - ma szansę zdobyć Puchar Świata. Tyle że patrząc na dwie sytuacje z ostatniego springu Portugalczyków, można mieć pewne wątpliwości co to formy Ronaldo. To, co zrobił w meczu Portugalia - Nigeria, to prawdziwa komedia!

Nagle do Europy przyszła wiadomość o Cristiano Ronaldo. To stało się po raz pierwszy!

Dwa fatalne pudła Cristiano Ronaldo

Kapitan portugalskiej kadry zmarnował dwie doskonałe okazje do zdobycia gola. Na szczególną uwagę zwraca sytuacja z początku drugiej połowy. Cristiano Ronaldo otrzymał świetne podanie od Nuno Mendesa, ale piłkę wykopał wysoko w trybuny, do tego nie bezpośrednio nad bramkę, tylko gdzieś daleko w bok. Z kolei w pierwszej połowie CR7 zmarmował inną "setkę", tym razem po podaniu od Nelsona Semedo. Oczywiście z tych dwóch sytacji nie można wyciągać daleko idących wniosków. W końcu nawet najlepszym zdarzają się wtopy. Z drugiej strony patrząc na występ innego piłkarskiego geniusza - Leo Messiego - w meczu Argentyna - Islandia, widzimy zupełnie inny poziom. Kapitan argentyńskiej kadry kilkanaście sekund po wyjściu na plac gry, kapitalnie dograł do Lautaro Martineza, a ten został sfaulowany w polu karnym. Chwile później Messi pewnie wykorzystał jedenastkę.

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Portugalia swój pierwszy mecz na mundialu 2026 zagra 17 czerwca z DR Konga. W grupie zespołu Cristiano Ronaldo i spółki są jeszcze Uzbekistan i Kolumbia.

Wideo z pudeł Ronaldo prezentujemy pod galerią

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Cristiano Ronaldo skończył 40 lat!

Cristiano Ronaldo just missed the easiest chance you’ll ever see 😭 pic.twitter.com/AM0Socei8N — MC (@CrewsMat10) June 10, 2026