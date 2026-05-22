Nagle do Europy przyszła wiadomość o Cristiano Ronaldo. To stało się po raz pierwszy!

Cristiano Ronaldo z pierwszym mistrzostwem Arabii Saudyjskiej

Gdy Cristiano Ronaldo przed trzeba lata przechodził do arabskiego Al-Nassr, wiele osób myślało, że jego kariera będzie tam gasła w szybkim tempie. Taki scenariusz wydawałby się jak najbardziej prawdopodobny, gdyby nie fakt, że... mówimy o Cristiano Ronaldo. Portugalczyk znany jest z tego, że sukcesów nigdy dla niego nie jest za wiele. Niezależnie od tego, gdzie gra w piłkę, fuszerki nie odstawia. W czwartek do Europy nagle przyszła wiadomość o legendzie światowej piłki. Portugalczyk właśnie zdobył pierwsze mistrzostwo w Saudi Pro League. Generalnie to pierwszy puchar, który Cristiano Ronaldo wzniósł w barwach Al-Nassr. Udział byłego zawodnika Realu Madryt, Juventusu Turun i Manchesteru United w sukcesie drużyny jest ogromny. Tylko w ostatnim ligowym meczu, który przypieczętował zdobycie mistrzostwa, Ronaldo strzelił dwie bramki!

Cristiano Ronaldo z dwoma golami w ostatniej kolejce Saudi Pro League

W kolejce kończącej rozgrywki Saudi Pro League Al-Nassr wygrało 4:1 z drużyną Damac. Do przerwy ekipa Cristiano Ronaldo prowadziła 1:0 po bramce Senegalczyka Sadio Mane. Pozostałe cztery gole padły w drugiej połowie. Najpierw na 2:0 podwyższył Kingsley Coman, a potem kontaktowego gola z rzutu karnego strzelił Gwinejczyk Morlaye Sylla. Dwa ostanie trafienia w meczu zanotował Cristiano Ronaldo. Szczególnej urody była jego bramka z rzutu wolnego wykonywanego zza linii bocznej pola karnego. Mistrzostwo osłodziło Portugalczykowi porażkę w finale AFC Champions League Two, w którym Al-Nassr niespodziewanie przegrało z japońską Gambą Osaką 0:1.

Cristiano Ronaldo do tej pory w drużynie świeżo upieczonego mistrza Arabii Saudyjskiej strzelił 123 gole i zaliczył 24 asyst. Liczby te robią wielkie wrażenie, biorąc pod uwagę to, że Portugalczyk w Al-Nassr zagrał 142 spotkania. Zatem - jak łatwo policzyć - liczba bramek i asyst przewyższa liczbę meczów. On jest po prostu niesamowity! Teraz przed Ronaldo stoi kolejne wyzwanie. Niebawem zagra na swoim szóstym mundialu. Reprezentacja Portugalii po cichu liczy na przywiezienie z mistrzostw świata medalu.