W całej Portugalii mówią o tym, co zrobili 3 Polacy z Porto! Ale historia

FC Porto zapewniło sobie mistrzostwo Portugalii po sobotnim zwycięstwie 1:0 z FC Alverca.

Gola na wagę mistrzostwa strzelił Jan Bednarek, grający w Porto z Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim.

O zachwytach nad polskim trio w Portugalii informuje wysłannik PAP, Marcin Zatyka.

FC Porto mistrzem, Portugalia zachwyca się Bednarkiem, Kiwiorem i Pietuszewskim

Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, polscy piłkarze FC Porto, w dużej mierze przyczynili się do zdobycia przez ten zespół mistrzostwa Portugalii - uważają tamtejsze media. „Smoki” wywalczyły tytuł na dwie kolejki przed końcem sezonu, a dziennikarze podkreślają znaczenie gola Bednarka w 40. minucie, dzięki któremu gospodarze przypieczętowali wygranie ligi.

Relacjonujące sobotnie spotkanie na Estadio do Dragao stacja Sport TV i radio Antena 1 oceniły jednak, że „Smoki” zbyt skromnie pokonały gości. Odnotowały też, iż sobotnie wygranie ligi jest pierwszym tytułem mistrzowskim w karierze prezesa FC Porto Andre Villasa-Boasa. Przypominają, że to on był kluczowy dla zakontraktowania przez klub polskiego tercetu.

Według portugalskich dziennikarzy dobra postawa pary polskich obrońców sprowadzonych na początku sezonu z ligi angielskiej, Bednarka i Kiwiora, była decydująca dla „odważnej decyzji” zakupu w styczniu przez FC Porto 17-letniego skrzydłowego z Polski, Oskara Pietuszewskiego. Jak twierdzą, wśród graczy FC Porto jednym z najlepszych w tym sezonie był stoper Bednarek.

- Od początku był filarem obrony, kapitanem bez opaski, nieformalnym liderem - oceniła Antena 1.

Reporterzy portugalskiego radia wskazują, że zdobyta głową w pierwszej połowie bramka Bednarka pozwoliła kontrolować przebieg decydującego pojedynku na Estadio do Dragao. Polak został uznany piłkarzem meczu przez Sport TV.

Radio Renascenca odnotowało, że zmieniony w drugiej połowie Pietuszewski ponownie sprawił wiele trudności rywalom z FC Alverca.

- Choć spodziewaliśmy się lepszego występu młodego Polaka, to dzisiejszy wieczór będzie dla tego siedemnastolatka pamiętnym wydarzeniem - podsumowała stołeczna rozgłośnia.

Wskazano, że Pietuszewski był niespodziewanym bohaterem zespołu FC Porto wiosną, a swoimi trzema golami i dwiema asystami znacząco przyczynił się do zdobycia tegorocznego mistrzostwa kraju. To 31. tytuł „Smoków” w historii ich występów w portugalskiej lidze.