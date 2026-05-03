31 kolejek i koniec złudzeń! Znamy pierwszego spadkowicza z Ekstraklasy. Pogrom

Bruk-Bet Termalica Nieciecza jest pierwszym klubem, który w tym sezonie stracił szansę na utrzymanie w Ekstraklasie.

Gwoździem do trumny okazała się klęska 1:5 z GKS Katowice w 31. kolejce.

Termalica zdobyła 28 pkt, do końca zostały 3 mecze, a do bezpiecznej strefy traci już 10 pkt.

Ekstraklasa: Poznaliśmy pierwszego spadkowicza! Termalica rozbita przez GKS

GKS Katowice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 5:1 (3:1)

Bramki: 1:0 Arkadiusz Kasperkiewicz (19' - sam.), 2:0 Ilja Szkurin (22'), 3:0 Eman Markovic (31'), 3:1 Kamil Zapolnik (42'), 4:1 Mateusz Kowalczyk (58'), 5:1 Eman Markovic (64')

GKS Katowice: Dawid Kudła - Alan Czerwiński, Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz - Erik Jirka (65. Mateusz Wdowiak), Sebastian Milewski (81. Adrian Błąd), Mateusz Kowalczyk (65. Damian Rasak), Marcin Wasielewski - Eman Markovic (75. Marcel Wędrychowski), Ilja Szkurin (75. Jakub Kokosiński), Bartosz Nowak.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Gabriel Isik, Lucas Masoero (46. Artem Putiwcew), Arkadiusz Kasperkiewicz - Radu Boboc, Maciej Ambrosiewicz (83. Andrzej Trubeha), Igor Strzałek (57. Sergio Guerrero), Damian Hilbrycht - Morgan Fassbender (57. Rafał Kurzawa), Kamil Zapolnik, Jesus Jimenez (67. Ivan Durdov).

Sędzia: Paweł Malec (Łódź)

Termalica w 31 kolejkach zdobyła 28 pkt. Zanotowała siedem zwycięstw, siedem remisów i 17 porażek. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek traci 10 pkt do Cracovii, która jest obecnie tuż nad strefą spadkową. Gwoździem do trumny drużyny trenera Marcina Brosza okazała się porażka w Katowicach. Beniaminek już do przerwy przegrywał 1:3, a ostatecznie uległ 1:5. Klub z Niecieczy po roku wraca do 1. ligi, z kolei GKS po wielkim zwycięstwie wskoczył w tabeli na 3. miejsce.

Obecnie najbardziej zagrożone spadkiem są Arka Gdynia - 34 pkt w 30 meczach i Widzew Łódź - 36 pkt w 31 spotkaniach. Żółto-niebiescy rozegrają jeszcze zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze, który w sobotę wygrał Puchar Polski.