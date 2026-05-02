Wzruszający moment w finale Pucharu Polski. Brat Jacka Magiery był na trybunach i zobaczył to na własne oczy

Finał Pucharu Polski rozpoczął się od wzruszającego hołdu dla zmarłego Jacka Magiery.

Cały stadion uhonorował legendę polskiej piłki minutową owacją na stojąco.

Brat Jacka Magiery, Marek, był obecny na trybunach, świadkiem tego poruszającego momentu.

Jakie emocje towarzyszyły Markowi Magierze podczas tego wyjątkowego wydarzenia?

Sobotni finał STS Pucharu Polski był prawdziwym świętem futbolu, ale rozpoczął się od momentu głębokiej zadumy i wzruszenia. Zanim piłkarze Rakowa Częstochowa i Górnika Zabrze rozpoczęli walkę o trofeum, cały stadion zjednoczył się, by uczcić pamięć zmarłego 10 kwietnia trenera Jacka Magiery. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, kibice obu drużyn nagrodzili go gromką, minutową owacją na stojąco.

Jak się okazało, na trybunach PGE Narodowego, w sektorze zajmowanym przez fanów Rakowa, zasiadł brat zmarłego szkoleniowca, Marek Magiera. Mógł on na własne oczy zobaczyć, jak tysiące ludzi oddają hołd człowiekowi, który dla częstochowskiego klubu był postacią absolutnie wyjątkową. To właśnie w Rakowie Jacek Magiera stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki.

Jacek Magiera – wychowanek Rakowa, legenda polskiej piłki

Jacek Magiera był wychowankiem Rakowa Częstochowa i to z tym klubem był związany na początku swojej bogatej kariery. Później jego talent rozbłysnął w Legii Warszawa, z którą jako zawodnik i trener odnosił największe sukcesy. Reprezentował również barwy Widzewa Łódź i Cracovii.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej z powodzeniem odnalazł się w roli trenera. To on poprowadził Legię Warszawa do mistrzostwa Polski i pamiętnych występów w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jego wiedza i charyzma zostały docenione także w kadrze narodowej – w lipcu ubiegłego roku objął funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski, gdzie wspólnie z Janem Urbanem poprowadził biało-czerwonych w ośmiu meczach.

Informacja o jego nagłej śmierci w wieku zaledwie 49 lat wstrząsnęła całym sportowym światem. Sobotni gest kibiców i organizatorów finału Pucharu Polski był pięknym dowodem na to, jak ważną postacią dla polskiego futbolu pozostaje Jacek Magiera. Dla jego brata, obecnego na stadionie, była to z pewnością chwila pełna ogromnych emocji i dumy.

