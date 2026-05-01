Legia Warszawa gra z Widzewem Łódź w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

To ligowy klasyk ale dwie drużyny walczą o utrzymanie.

Mecz Legia Warszawa - Widzew Łódź zapowiada się bardzo ciekawie i wywołuje ogromne emocje. Znamy już składy, w zespole gospodarzy od pierwszej minuty zagra Rafał Augustyniak, który w poprzedniej kolejce dostał w starciu z Lechem Poznań czerwoną kartkę, ale została ona potem anulowana. Do wyjściowej jedenastki Legii wraca napastnik Jean-Pierre Nsame. Poniżej składy:

Legia Warszawa: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Pankov - Wszołek, Elitim, Szymański, Kapustka, Kun - Rajović, Nsame.

Widzew Łódź: Drągowski - Żyro, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky - Alvarez, Selahi, Kornvig - Isaac, Bergier, Fornalczyk.

Legia - Widzew: Wyjątkowy mecz dla Vukovicia

Mecz Legii Warszawa z Widzewem Łódź to wyjątkowe starcie dla Aleksandaa Vukovicia. Serbski trener gości przez długie lata występował na Łazienkowskiej. - Moja historia jest dobrze znana, Legia to klub któremu bardzo dużo zawdzięczam, ale też udało mi się w nim dużo dokonać. Byłem sześć razy mistrzem Polski: dwukrotnie jako zawodnik, trzykrotnie jako asystent i raz jako pierwszy trener - wyliczał Aleksandar Vuković. - Jestem szczególnie dumny ze swojego ostatniego okresu, kiedy pomogłem drużynie w trudnej sytuacji. Wierzę, że ludzie związani z klubem to doceniają, ale jestem gotowy też na to, że nie każdy będzie na mnie patrzył w ten sposób - dodał 46-letni Serb.

Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu warszawski zespół zajmuje 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów, z przewagą jednego nad 16. Widzewem, otwierającym strefę spadkową.

Legia - Widzew Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Legia Warszawa - Widzew Łódź zostanie rozegrany w piątek 1 maja 2026. Początek meczu Legia - Widzew o godzinie 20.30. Transmisja TV z meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź na antenie Canal+ Sport 3 i 4 oraz online na Canal+ ONLINE.

