Nie żyje legendarny polski trener. Twórca historycznego sukcesu, ceniony przez całą Polskę

W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony polski trener piłkarski, co jest ogromną stratą dla środowiska.

Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski, oraz prowadził Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych.

Jego kariera była pełna sukcesów i szacunku w wielu klubach, pozostawiając trwały ślad w polskim futbolu.

Smutne wieści napłynęły ze stolicy Dolnego Śląska. W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony szkoleniowiec, który na trwałe zapisał się w historii polskiej piłki nożnej. O jego odejściu poinformował za pośrednictwem swoich kanałów komunikacyjnych Śląsk Wrocław – klub, z którym trener był związany przez wiele lat i z którym odnosił swoje największe sukcesy.

Historyczny sukces ze Śląskiem Wrocław

Aleksander Papiewski na zawsze pozostanie w pamięci kibiców przede wszystkim dzięki wicemistrzostwu Polski, które zdobył ze Śląskiem Wrocław w sezonie 1977/78. Był to jeden z największych sukcesów w historii klubu. Co warte podkreślenia, Papiewski przejął zespół w trakcie tamtych rozgrywek po legendarnym Władysławie Żmudzie i zdołał poprowadzić go do tak znakomitego wyniku.

Przeczytaj także: Znany piłkarz skazany. Zamieszanie przed MŚ 2026. Już wszystko jasne!

Jego przygoda z wrocławskim klubem zaczęła się jednak znacznie wcześniej. Już w latach 60. XX wieku rozpoczynał tam swoją karierę trenerską. Przez lata pracował jako szkoleniowiec rezerw, a następnie pełnił funkcję asystenta pierwszego trenera. Później jeszcze dwukrotnie samodzielnie prowadził drużynę „Wojskowych”, co świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim darzono go w klubie.

Zobacz też: Zawierucha przed mundialem 2026 trwa! Iran na wylocie?! Człowiek Trumpa już działa

Jego bogata kariera nie ograniczała się jednak tylko do Wrocławia. Aleksander Papiewski był również trenerem takich zespołów jak Radomiak Radom, Broń Radom, Pafawag Wrocław, Zagłębie Wałbrzych, Polar Wrocław, Pogoń Oleśnica czy Hetman Zamość. Jego wiedza i doświadczenie były cenione w wielu ośrodkach piłkarskich w Polsce.

Ostatnie pożegnanie trenera

Wrocławski klub przekazał również informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych.

- Pogrzeb trenera odbędzie się w piątek 8 maja, o godz. 10 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu - poinformował Śląsk Wrocław.

JAN TOMASZEWSKI WZRUSZAJĄCO O JACKU MAGIERZE

