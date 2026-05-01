Legia ograła Widzew w meczu o życie! Gol w samej końcówce! [WIDEO]

Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 1:0 w kluczowym w walce o utrzymanie meczu PKO BP Ekstraklasy.

Zwycięski gol padł w 97. minucie, ratując Legię przed remisem i podziałem punktów.

Sprawdź, jak ten wynik wpłynął na dramatyczną walkę obu drużyn o utrzymanie w lidze!

Ciężar gatunkowy tego ligowego klasyku był ogromny, bo dwaj odwieczni rywale bronią się przed spadkiem i rozpaczliwie potrzebują punktów. Przed piątkowym starciem na Łazienkowskiej na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu warszawski zespół zajmował 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów, z przewagą jednego nad 16. Widzewem, otwierającym strefę spadkową.

Mecz Legia - Widzew nie dostarczył wielkich emocji. Więcej okazji bramkowych mieli gospodarze, ale byli nieskuteczni. Kiedy wydawało się, że mecz skończy się remisem 0:0 i podziałem punktów, w 97. minucie spotkania w ogromnym zamieszaniu w polu karnym Łodzian odbita od Rafała Adamskiego piłka wpadła do bramki obok bezradnego bramkarza Bartłomieja Dąbrowskiego.

Zwycięstwo Legii sprawia, że zespół Marka Papszuna na trzy kolejki przed końcem jest w dość komfortowej sytuacji. Warszawianie awansowali na 9. miejsce z 40 punktami na koncie, ale oczywiście przed nami jeszcze siedem spotkań w tej serii. Sytuacja Widzewa jest katastrofalna. Łodzianie wciąż zajmują 16. pozycję z dwoma punktami straty do bezpiecznych pozycji, a drużyny przed nimi (Lechia, Pogoń i Cracovia) dopiero w weekend rozegrają swoje mecze.