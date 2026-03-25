Trener przebrał się za księdza, by obejść zakaz. "Wsparcie z góry" skończyło się fatalnie

Włoski trener, Matteo Ciceri, został zawieszony do 2025 roku za agresywne zachowanie na boisku.

Mimo zakazu, Ciceri przebrał się za księdza, by móc kierować drużyną podczas meczu.

W przebraniu duchownego wbiegł na boisko, kopnął rywala i obrażał przeciwników.

Podczas meczu z Galgagnano, który odbył się 26 października, Ciceri postanowił uciec się do niecodziennego podstępu. Aby móc z bliska kierować swoją drużyną, przebrał się za księdza. Wierzył, że w sutannie nikt go nie rozpozna, a jego wskazówki będą traktowane jako "wsparcie z góry". W przebraniu duchownego, stojąc na drabinie, udzielił swoim piłkarzom ostatnich wskazówek przed meczem.

"Ksiądz" wbiegł na boisko i kopnął rywala

Kamuflaż nie powstrzymał jednak porywczego charakteru szkoleniowca. Przez całe spotkanie głośno krzyczał na swoich zawodników, ale prawdziwy pokaz temperamentu dał w 82. minucie. Wtedy, niczym w poprzednim meczu, nie wytrzymał i wbiegł na boisko, kopiąc jednego z piłkarzy Galgagnano. Piłkarze musieli być w szoku, widząc agresywne zachowanie ze strony osoby w stroju duchownego.

Na tym się nie skończyło. Gdy jego drużyna zdobyła wyrównującą bramkę na 1:1, Ciceri ponownie wbiegł na murawę. Tym razem, aby świętować gola ze swoimi podopiecznymi, nie szczędząc przy tym obelg w kierunku przeciwników.

Sprawą zajęła się prokuratura federalna. Po trwającym kilka miesięcy śledztwie, pod koniec marca zapadła decyzja. Jak informują włoskie media, Matteo Ciceri został zdyskwalifikowany na kolejne cztery miesiące i musi zapłacić 500 euro grzywny. Konsekwencje poniósł również prezes klubu, Raffaele Ranauolo, którego zawieszono na dwa miesiące.

