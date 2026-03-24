Kuriozalne perypetie Roberta Lewandowskiego na treningu kadry! Fotograf od razu chwycił za aparat

Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu z Albanią (czwartek, 26 marca) na stadionie Legii Warszawa, którego stawką jest awans do finału baraży Mistrzostw Świata.

Podczas wtorkowego treningu Robert Lewandowski miał widoczne problemy z prawidłowym ułożeniem maski ochronnej na twarzy, co zostało uwiecznione przez fotografa.

Lewandowski, który nosi maskę po złamaniu oczodołu, zapewnił, że mimo dyskomfortu jest w stanie grać na 100%, a maska została już zmodyfikowana dla większej swobody.

Robert Lewandowski na treningu reprezentacji Polski i jego perypetie z maską

Robert Lewandowski razem z kolegami z reprezentacji Polski we wtorek, 24 marca, trenował na stadionie Legii Warszawa, przygotowując się do arcyważnego meczu Polska - Albania. By zachować szanse na awans na piłkarskie mistrzostwa świata, musimy wygrać. W przypadku zwycięstwa, we wtorek, 31 marca, zagramy w finale baraży o mundial z wygranym meczu Ukraina - Szwecja. Robert Lewandowski - jak na kapitana kadry przystało - na zgrupowanie dotarł jako jeden z pierwszych. Już w niedzielę gracz Barcelony zameldował się w hotelu, w którmy stacjonuje reprezentacja Polski. W poniedziałek do "Lewego" dołączyli kolejni zawodnicy, w tym trójka piłkarzy FC Porto: Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior. Na celebrowanie przyjazdu kadrowiczów jednak czasu nie ma. Podczas wtorkowego treningu piłkarze ostro trenowali pod czujnym okiem Jana Urbana. Największe zainteresowanie wzbudził Robert Lewandowski i jego kuriozalne perypetie z maską. Ta bowiem zdecydowanie nie leżała na twarzy tak, jak powinna.

Robert Lewandowski o graniu w masce. "Nie ma żadnego strachu"

Gdy fotograf zobaczył, co dzieje się z "Lewym", od razu chwycił za aparat i zaczął "trzaskać zdjęcia". Efekty jego pracy prezentujemy w naszej galerii. Nie brakuje tam też innych ciekawych ujęć, m.in. z Janem Urbanem czy wspomnianym Oskarem Pietuszewskim w rolach głównych. Na wczorajszej konferencji prasowej Robert Lewandowski odniósł się do grania w specjalnej masce (musi ją nosić po złamaniu oczodołu, którego nabawił się w spotkaniu FC Barcelona - Villareal).

Zawsze granie w masce nie jest komfortowe. Jako napastnik bardzo pracuję gałką oczną, zwłaszcza w polu karnym, gdy nie ma czasu na ruch głową. W ostatnich dniach jeszcze bardziej ją "ukróciłem", żeby mieć jak największą przestrzeń. Jeszcze plus-minus 2 tygodnie będę w niej grał. Po powiększeniu objętości jest różnica, jest lepiej. Nie ma żadnego strachu, bólu już nie było jakiś czas. Wszystko mogę robić na 100 procent

- zapewnił kapitan reprezentacji Polski.

