Oskar Pietuszewski pod osłoną nocy dotarł na zgrupowanie. Nie był sam! Zobacz zdjęcia

W poniedziałek, 23 marca, rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed marcowymi barażami.

Rozchwytywany Oskar Pietuszewski dołączył do drużyny późnym wieczorem, razem z kolegami z FC Porto.

Oskar Pietuszewski już z reprezentacją. 17-latek dotarł później z kompanami z Porto

Zgrupowanie reprezentacji Polski tradycyjnie rozpoczęło się od konferencji z udziałem selekcjonera i kapitana. Później Jan Urban i Robert Lewandowski dołączyli do reszty drużyny, która udała się na trening. W poniedziałek pierwsze zajęcia odbyły się na stadionie Legii Warszawa, ale zabrakło na nich m.in. Oskara Pietuszewskiego. 17-latek z Polski szturmem podbijający Portugalię po zimowym transferze z Jagiellonii do FC Porto, jeszcze późnym wieczorem w niedzielę błysnął w klubowych barwach przeciwko Sportingowi Braga (2:1). Na zgrupowanie dotarł więc nieco później.

Podobnie jak Jan Bednarek i Jakub Kiwior, z którymi tworzy w Porto polskie trio. Polskie "Smoki" po cennym zwycięstwie z Bragą miały nieco więcej czasu na podróż do Warszawy. W hotelu pojawili się, gdy było już ciemno, ale w dobrych humorach i w pełnej gotowości na kolejne zajęcia przed czwartkowym meczem z Albanią. Dla Pietuszewskiego wtorkowy trening na obiekcie Legii będzie pierwszym w seniorskiej reprezentacji.

Jego powołanie od tygodni budziło mnóstwo emocji, a temat błyskotliwego 17-latka pojawił się już na poniedziałkowej konferencji. Selekcjoner nie wykluczył, że brylant z Porto zadebiutuje z Albanią od pierwszej minuty!

- Może tak być. Oczywiście. Zwłaszcza wobec faktu, że z Albanią nie będzie Nicoli Zalewskiego [pauzuje za żółte kartki - red.]. Może tak być, ale... nie musi - zaznaczył Jan Urban.

Pietuszewski tylko we wtorek i środę będzie mógł pokazać się trenerowi na oficjalnych treningach. Już w czwartek pierwszy z meczów Polski o awans na MŚ 2026.