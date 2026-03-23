Lewandowski ogłosił to przed dziennikarzami. Co z jego dalszą grą w kadrze? Ważne słowa

Robert Lewandowski ma poprowadzić reprezentację Polski do awansu w barażach o MŚ 2026.

Jeśli Polska nie awansuje na mundial, 37-latek zrezygnuje z gry w kadrze?

Takie głosy pojawiają się coraz częściej, a przed barażowym meczem z Albanią odniósł się do nich sam Lewandowski.

Polska - Albania. Lewandowski ogłosił, co z jego przyszłością. Niezależnie od baraży

Od lat Robert Lewandowski jest kapitanem i liderem polskiej kadry. Czas płynie jednak nieubłaganie i kończący w tym roku 38 lat piłkarz znajduje się na rozdrożu. Jego kontrakt w Barcelonie wygasa po tym sezonie, a przyszłość stoi pod wielkim znakiem zapytania. Tymczasem w reprezentacji mógłby pożegnać się z drużyną przy okazji występu na mistrzostwach świata. Polska jest dwa mecze od mundialu, a ostatnie kroki ma postawić w barażach najpierw z Albanią, a następnie Ukrainą/Szwecją. Ale co jeśli Biało-Czerwonym nie uda się awansować na MŚ 2026? Zdaniem wielu oznaczałoby to koniec reprezentacyjnej przygody Lewandowskiego, choć sam piłkarz nie zamierza składać takich deklaracji.

Temat dalszej gry "Lewego" w kadrze pojawił się przy okazji poniedziałkowej konferencji otwierającej zgrupowanie barażowe.

- Same decyzje chcecie ode mnie - zaśmiał się kapitan, którego wcześniej zapytano już o przyszłość w Barcelonie. - Powiem tak. Nieważne, co się wydarzy, ja i tak żadnej decyzji nie podejmę. Od razu wam mówię. Nie jestem gotowy na żadną decyzję. Żeby być gotowym, trzeba wiedzieć, jaka ona jest, a ja jeszcze nie wiem - dodał, ucinając przynajmniej chwilowo głośny temat.

Lewandowski przyznał, że jeszcze o tym nie myśli i na pewno nie zmienią tego najbliższe barażowe mecze. Pierwszy z nich - z Albanią - już w czwartek (26 marca) na PGE Narodowym w Warszawie. Zwycięzca tego spotkania zagra 31 marca o mundial na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją. Wierzymy, że będzie to Polska prowadzona przez kapitana w wielkiej formie!