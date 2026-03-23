Polska – Albania: Czy są jeszcze bilety na mecz w barażach o MŚ 2026?

Mecz Polska-Albania w barażach o MŚ 2026 budzi ogromne zainteresowanie kibiców.

Sprzedaż biletów ruszyła 4 marca, a większość miejsc wyprzedano w mgnieniu oka.

Oficjalnie biletów już nie ma, ale wciąż możesz śledzić strony, gdzie pojawiają się pojedyncze oferty. Sprawdź, czy masz jeszcze szansę!

Bilety na mecz Polska – Albania: Kiedy ruszyła sprzedać?

Mecz Polska - Albania w barażach o MŚ 2026 już 26 marca na PGE Narodowym. Przedsprzedaż wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników aplikacji InPost Mobile odbyła się w dniach 4–6 marca 2026. Otwarta sprzedaż na portalu Łączy Nas Piłka ruszyła 9 marca 2026 o godz. 10. Efekt? W pierwszych godzinach popyt był ogromny – wiele sektorów wyprzedało się bardzo szybko, a strona bilety.laczynaspilka.pl często kierowała chętnych do kolejki wirtualnej. Jednak bilety wracają do sprzedaży cyklicznie (nieopłacone rezerwacje po ~6 godzinach, ewentualne dodatkowe puli).

Mecz Polska - Albania: Gdzie oglądać? Transmisja TV

Gdzie sprawdzić czy są bilety mecz Polska - Albania?

Czy są jeszcze bilety mecz Polska - Albania? Najlepiej sprawdzić to na stronie bilety.laczynaspilka.pl. Trzeba mieć tam konto i zalogować się na nie. Wtedy można zobaczyć aktualny stan sektorów na mecz Polska – Albania.

Ceny biletów na mecz Polska – Albania

Ceny biletów na mecz Polska - Albania dla większości kibiców zaczynały się od 100 w sektorze rodzinnym (60 zł dla dzieci do 12 lat). Poniżej pełna lista:

Kategoria I – 240 zł

Kategoria II – 180 zł

Kategoria III – 120 zł

Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 12 lat) – 100 zł + 60 zł

Bilety dla osób z niepełnosprawnościami (w tym na wózek + opiekun) – 90 zł

Pakiety VIP – od 1800 zł netto wzwyż (najtańsze opcje)

Czy są jeszcze bilety na mecz Polska - Albania?

Obecnie oficjalnie nie ma już biletów na mecz Polska - Albania w normalnej sprzedaży, ale sytuacja jest dynamiczna. Na portalach typu AleBilet, viagogo czy Ticombo pojawiają się pojedyncze oferty od osób odsprzedających wejściówki – ale ceny są tam znacznie wyższe (często 400–2000+ zł). Na ten moment komplet 58 000 miejsc na PGE Narodowym jest już zajęty. Jeśli nie udało ci się kupić biletu w oficjalnej sprzedaży, pozostaje śledzić odsprzedaż (uwaga na oszustwa!) albo oglądać transmisję w telewizji i kibicować Biało-Czerwonym przed ekranem.

Sonda Kto wygra mecz Polska - Albania w barażach o MŚ 2026? Polska Albania