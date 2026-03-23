Kiedy mecz Polska - Albania w barażach o MŚ 2026? Gdzie oglądać?

Polska rozpoczyna zgrupowanie przed kluczowym meczem barażowym o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

W kadrze znalazł się debiutant Oskar Pietuszewski, 17-letni skrzydłowy z FC Porto.

Sprawdź, kiedy mecz Polska - Albania i gdzie będzie transmisja z tego spotkania.

Mecz Polska - Albania już za kilka dni. Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed barażami o awans do mistrzostw świata. W kadrze znalazło się 25 zawodników, w tym powołany po raz pierwszy Oskar Pietuszewski. 17-letni skrzydłowy do tej pory występował w reprezentacji młodzieżowej, a na co dzień robi furorę w lidze portugalskiej w barwach FC Porto, m.in. w niedzielę zaliczył kolejną asystę.

Reprezentacja Polski w poniedziałek i wtorek będzie trenować na obiekcie Legii, a w środę odbędą oficjalne zajęcia na PGE Narodowym. Dalsza część zgrupowania zależy od tego, z kim Polacy rozegrają drugi marcowy mecz. Jeżeli ekipa Jana Urbana pokona Albanię, to pięć dni później zmierzy się w finale baraży na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast pokonani w półfinałach 31 marca zagrają ze sobą towarzysko.

Ukraina, jako drużyna losowana z najwyższego koszyka w barażach, będzie gospodarzem potyczki ze Szwecją. Z powodu toczącej się na jej terenie wojny nie może tam grać, więc wybrała na domowy obiekt w marcowych meczach stadion Levante w Walencji. Jeżeli Szwecja pokona Ukrainę, miejscem finału barażowego z Polską lub Albanią będzie Sztokholm (Solna).

Polacy, którzy w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, za Holendrami, po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie muszą walczyć w barażach. Dwa wcześniejsze podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem. Zwycięzca ścieżki barażowej, w której zagra Polska, trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja. W mistrzostwach świata po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Kiedy mecz Polska - Albania w barażach o MŚ 2026? DATA i GODZINA

Mecz Polska - Albania w barażach o awans do MŚ 2026 zostanie rozegrany w czwartek 26 marca na PGE Narodowym w Warszawie. Początek meczu Polska - Albania o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu na antenie TVP 1.

Sonda Kto wygra mecz Polska - Albania w barażach o MŚ 2026? Polska Albania