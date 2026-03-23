Oskar Pietuszewski zachwycił tuż przed wylotem na kadrę. Albania w wielkim strachu!

Piotr Lekszycki
2026-03-23 8:42

Oskar Pietuszewski po raz kolejny udowodnił, że jest w kapitalnej formie. Tuż przed wylotem na kadrę, pomocnik FC Porto znów pokazał, jak ważny jest dla drużyny "Smoków". Jego asysta okazała się kluczowa dla wyniku meczu ze Sportingiem Braga. Polakiem zachwyca się szkoleniowiec lidera ligi portugalskiej, a Albania drży ze strachu!

  • Oskar Pietuszewski, pomocnik FC Porto, zaliczył kluczową asystę w wygranym 2:1 meczu ze Sportingiem Braga
  • 18-latek jest w świetnej formie przed półfinałem baraży o awans na mundial, gdzie Polska zmierzy się z Albanią w czwartek 26 marca.
  • Trener FC Porto, Francesco Farioli, pochwalił Pietuszewskiego za inteligentne zachowania taktyczne, mimo że wskazał obszary do poprawy w jego grze.
  • Była to trzecia asysta Pietuszewskiego w lidze portugalskiej, do której dołożył również trzy bramki w dziewięciu meczach.

Oskar Pietuszewski z kapitalną asystą w meczu Sporting Braga - FC Porto

Oskar Pietuszewski postraszył Albanię przed półfinałem baraży o awans na mundial. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski to spotkanie rozegra już w czwartek, 26 marca, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wiele wskazuje na to, że w meczu Polska - Albania w drużynie narodowej zadebiutuje rewelacyjny 18-latek z FC Porto, który właśnie dał kolejny argument selekcjonerowi Janowi Urbanowi do tego, by go wystawić do składu. Tuż przed wylotem na kadrę - w niedzielnym meczu ligi portugalskiej: Sporting Braga - FC Porto Oskar Pietuszewski zaliczył kapitalną asystę, która odwróciła losy meczu. A nie było to łatwe spotkanie dla "Smoków". Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Po zmianie stron do siatki jako pierwsi trafili gospodarze. Gola z rzutu karnego zdobył Rodrigo Zalazar. Potem jednak bramki strzelali już tylko piłkarze FC Porto. Najpierw William Gomes, a potem Seko Fofana. Przy strzale tego pierwszego asystował Oskar Pietuszewski. Ostatecznie "Smoki" pokonały Sporting Braga 2:1 i umocniły się na pozycji lidera ligi portugalskiej.

Oskar Pietuszewski statystyki w lidze portugalskiej

Oskarem Pietuszewskim zachwycają się i media, i trener FC Porto Francesco Farioli, który po meczu z Bragą ocenił grę polskiego zawodnika. Jego słowa cytuje serwis A Bola. 

W takich meczach, gdzie często dochodzi do pojedynków jeden na jednego, Oskar woli otrzymywać piłkę na nogę. Musi nauczyć się radzić sobie z frustracją, gdy nie dostaje piłki tak, jak by tego chciał. Dużo rozmawialiśmy o nieczystych piłkach i pojedynkach powietrznych (...) Myślę, że w pierwszej połowie nie robił tego zbyt często, ale kiedy miał okazje, wywalczył żółtą kartkę dla przeciwnika, która mogła być czymś więcej. Ponadto wykazał się bardzo inteligentnymi taktycznie zachowaniami w obronie

- powiedział szkoleniowiec "Smoków". Dla Oskara Pietuszewskiego asysta ze Sportingiem Braga, była trzecią w barwach FC Porto w meczach ligowych. Na listę strzelców Polak wpisywał się także trzy razy (w dziewięciu meczach). Szczególnie zapamiętany został jego gol z Benficą Lizbona, który padł po długim rajdzie i ośmieszeniu Nicolasa Otamendiego. 

