Ogromna awantura po powołaniach Jana Urbana! Padły nazwiska i wulgarne słowa

Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na baraże o awans na mundial 2026, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku.

W kadrze znalazł się Oskar Pietuszewski z FC Porto, co spotkało się z pozytywnym odbiorem, jednak inne powołania wywołały burzę wśród kibiców.

Kibice krytykują "konserwatywny" skład, kwestionując obecność m.in. Bereszyńskiego, Grosickiego, Piątka i Świderskiego, sugerując powołanie młodszych i lepiej rokujących zawodników.

Dość spekulacji i prognozowania! Na te informacje kibicie czekali od dobrych kilku tygodni. Jan Urban w piątek, 20 marca, ogłosił nazwiska powołanych zawodników na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczem z Albanią i - w przypadku pokonania tej drużyny - na spotkanie ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja. Mecze te rozgrane zostaną w ramach baraży o awans na mundial, który odbędzie się w czerwcu i lipcu 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. Wśród wybrańców selekcjonera znalazł się świetnie spisujący się w barwach FC Porto Oskar Pietuszewski, który będzie miał okazję zaliczyć debiut w pierwszej reprezentacji. Co do powołania rewelacyjnego 18-latka, to raczej wszyscy są zgodni, że wybór jest dobry. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku innych powołań i... braku powołań. Po wpisem, który pojawił się na profilu PZPN "Łączy nas piłka", wybuchła ogromna awantura. W komentarzach nie brakuje mocnych słów, w tym wulgaryzmów!

Awantura po powołaniach Jana Urbana do reprezentacji Polski. "Drągowski, Bereszyński, Grosicki, Piątek, Świderski to z przyzwyczajenie już?"

Wielu kibiców nie rozumie niektórych nominacji Jana Urbana, zwracając uwagę na dość "konserwatywny" skład reprezentacji Polski.

Bereszyński? Piątek? Świderski? Kędziora? Zamiast sprawdzić Żukowskiego który w 2. Bundeslidze strzela jak popi****ony i powołać Puchacza w z****ej formie to nie, znowu dziadoza

- skomentował dziennikarz Alan Rzepa. Z kolei internauta Konrado dziwił się, że w kadrze jest "stary Bereszyński, kiedy mamy grającego regularnie w Bundeslidze Potulskiego lub w Serie A Walukiewicza?". Inny użytkownik portalu X wymienił pięć nazwisk.

Drągowski, Bereszyński, Grosicki, Piątek, Świderski to z przyzwyczajenie już? Byłem zwolennikiem Urbana, ale w sumie co on k***a zmienił?

- pieklił się. Inny internauta ubolewa nad brakiem powołania dla Karola Czubaka z Motoru Lublin. - Czemu nikt nie mówi o tym, że Piątek z ligi katarskiej został powołany? Czubak okradziony - denerwował się. Generalnie awantura jest potężna. Mamy nadzieję, ze Jan Urban obroni się wynikiem i awansem na mundial.

Powołania Jana Urbana na baraże o awans na MŚ 2026:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam), Bartosz Mrozek (Lech Poznań).

Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Bartosz Bereszyński (Palermo FC), Matty Cash (Aston Villa Birmingham), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (FC Porto), Arkadiusz Pyrka (FC Sankt Pauli), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Jan Ziółkowski (AS Roma).

Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (FC Koeln), Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam), Oskar Pietuszewski (FC Porto), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Broendby Kopenhaga), Sebastian Szymański (Rennes), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Piotr Zieliński (Inter Mediolan).

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny).

