Powołania na Albanię. Jan Urban zdecydował, oto pełna lista piłkarzy reprezentacji Polski

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-03-20 15:20

Wszystko stało się jasne. Poznaliśmy powołania Jana Urbana na barażowy mecz z Albanią. Na liście pojawiło się nazwisko, na które czekali wszyscy kibice.

Autor: Kamil Swirydowicz/ Cyfrasport

Koniec dyskusji, plotek i spekulacji. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban podał listę piłkarzy powołanych na marcowe baraże o awans na mistrzostwa świata. Do kadry po wielu miesiącach powróci Jakub Moder, w końcu w seniorskiej reprezentacji będzie mógł zaistnieć rewelacyjny Oskar Pietuszewski. 

Biało-Czerwoni w półfinale zmierzą się z Albanią 26 marca o godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. W przypadku zwycięstwa, 31 marca czekać ich będzie finał z lepszym z pary Ukraina – Szwecja. Mecz z Ukrainą odbędzie się na stadionie Levante w Valencii, ewentualny finał z ekipą "Trzech Koron" – w Solnej.

Powołania, zgodnie z zapowiedziami, zostały ogłoszone (w piątek 20 marca) równo o godzinie 16:00. Od dawna wiedzieliśmy, że Urban miał kilka dylematów kadrowych – przede wszystkim z powodu kontuzji podstawowego bramkarza Łukasza Skorupskiego oraz absencji Nicoli Zalewskiego w pierwszym meczu (pauza za żółte kartki). – To duże osłabienie, bo Nicola potrafi zrobić różnicę akcją indywidualną, kiwką – przyznawał szczerze Urban w rozmowie z radiem RMF.

Selekcjoner przed ogłoszeniem powołań przyznał również, że sztab wciąż ma wątpliwości co do dwóch pozycji w wyjściowym składzie. Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek. Poniżej cała lista powołanych.

