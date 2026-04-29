Oskar Pietuszewski zmusił Porto do działania. Kolejny podpis i spora kwota

Pietuszewski błyskawicznie zaaklimatyzował się w portugalskim potentacie. W lidze zdobył trzy bramki i dołożył do nich cztery asysty w 13 meczach. Tak dobre wejście sprawiło, że władze klubu z Estadio do Dragao chcą jak najszybciej zabezpieczyć jego przyszłość w zespole "Smoków".

Według doniesień: FC Porto będzie mogło sfinalizować nową umowę, kiedy zawodnik osiągnie pełnoletność (czyli już po 20 maja). Obecne przepisy FIFA pozwalają młodszym piłkarzom na podpisywanie kontraktów maksymalnie na trzy lata, dlatego dopiero wtedy możliwe będzie dłuższe zobowiązanie. Nowa umowa ma obowiązywać aż do 2031 roku.

Dziennik "A Bola" podkreśla, że zaraz po ukończeniu 18 lat przez byłego gracza Jagiellonia Białystok klub natychmiast rozpocznie formalności związane z rejestracją kontraktu. Obecnie klauzula odstępnego wynosi 60 milionów euro, ale według nieoficjalnych informacji Porto zamierza podnieść ją do 80 milionów. Taki ruch ma iść w parze z podwyżką dla zawodnika.

Pietuszewski trafił do Porto zimą (dokładnie 7 stycznia 2026 roku) za około 10 milionów euro.

