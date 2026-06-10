Ukraina zakończy współpracę z Polską i wybierze Niemcy?! W tle konflikt o UPA

Ukraina rozważa przeniesienie domowych meczów piłkarskiej reprezentacji do Niemiec.

Od wybuchu wojny głównym partnerem w tej kwestii była Polska, ale wkrótce może się to zmienić.

Ukraińcy informują, że rozmowy z Niemcami są zaawansowane, a wpływ na ich decyzję ma m.in. trwający konflikt o UPA.

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Od lutego 2022 roku Polska jest głównym zapleczem dla Ukrainy, między innymi w sporcie. To w naszym kraju w trakcie wojny odbywa się zdecydowana większość meczów reprezentacji Ukrainy. Z powodu konfliktu interesów zmieniło się to przy okazji marcowych baraży do mistrzostw świata, które nasi wschodni sąsiedzi postanowili rozegrać w Hiszpanii, ale wiele wskazuje na to, że mecze Ukraińców w Polsce skończą się na dobre!

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W ukraińskich mediach głośno mówi się już o przeniesieniu spotkań reprezentacji do Niemiec. Zainteresowani działacze doceniają tamtejszą infrastrukturę, a także podkreślają znaczenie licznej diaspory żyjącej w trakcie wojny Niemczech. Komentatorzy oceniają, że ma to związek z ochłodzeniem relacji na linii Warszawa - Kijów. Zwłaszcza w kontekście trwającego konfliktu w sprawie UPA.

Jednym z najświeższych przykładów jest nadanie patronatu Bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, co w Polsce spotkało się z dużą krytyką. Warto zaznaczyć, że Ukraina ma już doświadczenie z grą w Niemczech - jeden z meczów eliminacji do Euro 2024 z Włochami odbył się w Leverkusen. Później zdarzyło się jej zagrać także w Norymberdze, a coraz więcej wskazuje na to, że jesienne mecze Ukraińców w Lidze Narodów z Irlandią Północną, Węgrami i Gruzją zostaną rozegrane właśnie za naszą zachodnią granicą. Na oficjalne decyzje trzeba jednak poczekać.

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