Robert Lewandowski zjadł kebaba i odpalił żart. Internauci nie mogli tego przegapić

Tego nie wiemy, ale być może kapitan reprezentacji Polski zmienił doradców, bowiem Robert Lewandowski grożący pozwem za memy w internecie, a Robert Lewandowski jedzący kebaba z Bagim i Łatwogangiem, żartujący na temat braku środków na koncie i rozmyślający o ogłoszeniu transferu w budce z kebabem to dwa różne zjawiska.

Podczas nagrania nie brakowało śmiechu. Lewandowski przyznał nawet, że po pierwszych kęsach poczuł lekkie „pieczenie”, a na koniec obiecał kolegom, że po podróży poinformuje ich, jak się czuje. Trudno o to, by taka "ludzka twarz" Lewandowskiego nie odbiła się szerokim echem w sieci. Lewandowski zaczął w zupełnie inny sposób pracować na swój wizerunek.

A gdy samolot bezpiecznie wylądował, kapitan reprezentacji Polski wywiązał się z obietnicy. Odpowiadając na komentarz Bagiego, przy okazji pozwolił sobie na żart związany z liniami lotniczymi.

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📲 Robert Lewandowski zgodnie z obietnicą wyskoczył na kebaba podczas pobytu w Polsce. [IG] 🥙 pic.twitter.com/d8YTTQpzXn— BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 8, 2026

– Dobrze, że tym razem nie leciałem Wizzairem, bo żadnego zdjęcia bym nie zrobił – napisał z przymrużeniem oka.

Wpis szybko zwrócił uwagę internautów i, patrząc na komentarze, został odebrany jako kolejny dowód na to, że „Lewy” potrafi podchodzić do siebie z dystansem. Sam film ze wspólnego wyjścia na kebaba błyskawicznie zdobył popularność w sieci i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem fanów. Niedawno piłkarz wzbudził też sympatię kibiców, gdy podczas podróży do Polski leciał zwykłym rejsowym samolotem i chętnie pozował do zdjęć z pasażerami.

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Hahahaha jaki to jest goat pic.twitter.com/WSSD0eO6gW— 9️⃣ (@Pxxdwskiii) June 9, 2026