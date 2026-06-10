Kolejny fatalny dzień dla polskiej piłki! Nie pomogła nawet gwiazda AC Milan

Fatalny dzień dla polskiej piłki, ale mamy jesczze szansę na mundial

Kobiecy futbol staje się coraz bardziej popularny w naszym kraju. W zeszłym (2025 roku) polska reprezentacja po raz pierwszy zagrała na mistrzostwach Europy. Mimo że odpadliśmy w fazie grupowej, to wstydu nie było - w ostatnim meczu pokonaliśmy nawet Danię 3:2. Nasze zawodniczki wstydu nie przyniosły także w ostatnim meczu grupowym eliminacji mistrzostw świata z Holandią, który odbył się we wtorek, 9 czerwca. Mimo to było to kolejny fatalny dzień dla polskiej piłki, bo znowu przegraliśmy. Tym razem 1:3. Najgorsze jest jednak nasze miejsce w grupie eliminacyjnej. Zajęliśmy w nim czwarte, czyli ostatnie miejsce, a w sześciu meczach wywalczyliśmy zaledwie jeden punkt. Na kobiecy mundial jednak i tak mamy szansę pojechać. Polska ma zapewniony udział w dwustopniowych barażach. Jeśli nasze zawodniczki wygrają pierwszy mecz (losowanie par odbędzie się 18 czerwca), awansują do finału baraży. Biorąc pod uwagę występy Polek w grupie, zapowiada się jednak ciężka przeprawa.

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Polska przegrywa z Holandią. Nie pomogła nawet gwiazda AC Milan

W spotkaniu Holandia - Polska nie pomogły nawet wielkie gwiazdy naszej kobiecej piłki. W składzie znalazła się m.in. Ewelina Kamczyk z AC Milan. Co prawda zaliczyła honorowe trafienie, pewnie egzekwując rzut karny, ale w ostatecznym rozrachunku na niewiele się do zdało. Zabrakło za to Ewy Pajor, która nabawiła się urazu podczas spotkania z Francją. Z Holandią do przerwy Polki przegrywały 0:1 po golu Wieke Kaptein w 24. minucie meczu. 16 minut po zmianie stron Romee Leuchter podwyższyła na 2:0. W 81. minucie Liz Rijsbergen zdobyła trzecią bramkę na "Oranje". Dwie minuty później wspomnianą bramkę z jedenastki zdobyła Kamczyk. Do piłkarki Milanu był to 112. mecz w reprezentacji Polski. Tym samym została ona samodzielną rekordzistką, jeśli chodzi o liczbę występów w kadrze.

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Holandia - Polska 3:1 (1:0)Bramki: Wieke Kaptein 24', Romee Leuchter 61', Liz Rijsbergen 81' - Ewelina Kamczyk 83' (k)

Składy:

Holandia: Lize Kop - Lynn Wilms (60. Kerstin Casparij), Dominique Janssen (46. Renee van Asten), Veerle Buurman, Marisa Olislagers - Wieke Kaptein, Damaris Egurrola, Danielle van de Donk (60. Victoria Pelova) - Lineth Beerensteyn (76. Liz Rijsbergen), Romee Leuchter, Esmee Brugts.

Polska: Kinga Seweryn (67. Kinga Szemik) - Wiktoria Zieniewicz, Paulina Dudek, Oliwia Woś, Jagoda Cyraniak (80. Julia Walentowicz) - Adriana Achcińska (46. Weronika Zawistowska), Patrycja Sarapata (67. Gabriela Grzybowska), Milena Kokosz - Paulina Tomasiak, Ewelina Kamczyk, Nadia Krezyman (67. Klaudia Maciążka)

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Wywiad z Ewą Pajor