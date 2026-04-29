Gwiazda hip-hopu Quebonafide namówiła byłych reprezentantów Polski do gry w niższej lidze.

Jakub Rzeźniczak, Grzegorz Krychowiak i Maciej Makuszewski zasilili szeregi Mazura Radzymin.

Co skłoniło tak utytułowanych piłkarzy do gry w okręgówce i jakie mają wrażenia z gry u boku rapera?

Pierwszy dał się namówić Jakub Rzeźniczak

Pierwszym był Jakub Rzeźniczak, jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii Legii. „Rzeźnik” spędził w Mazurze rundę jesienną. Był zbudowany podejściem Quebo. Doceniał także jego umiejętności piłkarskie.

- Bardzo się stara - przyznawał Rzeźniczak w rozmowie z „Super Expressem”. - Wie, że ma pewne ograniczenia. Jednak ma coś, co w piłce ceniłem najbardziej: serducho do gry. . Gra na skrzydle, jest szybki i dysponuje takim niekonwencjonalnym, mocnym strzałem. Gra, szuka sponsorów i chce wznieść klub na wyższy poziom - dodawał.

Grzegorz Krychowiak też się skuł na grę w Mazurze Radzymin

W Mazurze gościnnie zagrał także 100-krotny reprezentant Grzegorz Krychowiak, co było ogromnym wydarzeniem medialnym.

- Nie było żadnego wywyższania się z jego strony - opowiadał nam wtedy Rzeźniczak. - To było ogromne przeżycie dla wszystkich w klubie, ale też dla młodych zawodników z drużyn przeciwnych, którzy mieli okazję zagrać przeciwko niemu - przekonywał.

Teraz trafił tam Maciej Makuszewski

Rzeźniczak z Mazurem już się rozstał, ale Quebonafide nie próżnował. Przed startem rundy rewanżowej postarał się o kolejny transferowy hit. Do gry dał się namówić kolejnych z kadrowiczów - Maciej Makuszewski, który ma za sobą występy m.in. w Jagiellonii, Lechii czy Lechu. Obecnie jest dyrektorem sportowym czwartoligowej Olimpii Zambrów.

- Dobrze współpracuje się z Quebo - przekonywał Makuszewski w Ekstraklasa TV. - Widać, że ma duży luz w tym, jak funkcjonuje też w szatni. Od tej rundy został dyrektorem sportowym. To jego zasługa, że jestem w Mazurze. W ten sposób tam się znalazłem. Naprawdę był przekonujący. To też jest trochę dla przyjemności. To poziom amatorski, ale też przeciwnicy spinają się na Mazura. Pewnie ze względu na trochę medialności Quebo i samej otoczki wobec Mazura - analizował.

Quebo ma dobrego woleja, strzela ładne gole

Były kadrowicz również komplementuje piłkarskie umiejętności muzyka.

- Quebo coś kopie, jeszcze coś gra - wyznał Makuszewski. - Powiem szczerze, że naprawdę jestem zaskoczony. Widać, że to jest chłopak, który amatorsko bawił się w piłkę i dalej się bawi. Strzela gole, a jak już trafi, to pada bramka przedniej urody. Powiem szczerze, że naprawdę ma dobrego woleja - ocenił były pomocnik kadry.

28

Co wiesz o Grzegorzu Krychowiaku? Pytanie 1 z 10 W jakim mieście wychował się Grzegorz Krychowiak? Kołobrzegu Mrzeżynie Darłowie Następne pytanie