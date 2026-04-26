Oskar Pietuszewski znów zagrał świetny mecz w FC Porto! Co za akcje Polaka! [WIDEO]

Oskar Pietuszewski poprowadził FC Porto do zwycięstwa 2:1, mając udział przy obu bramkach!

Polski skrzydłowy wywalczył rzut karny i rozpoczął akcję zakończoną drugim golem.

Zobacz, jak Pietuszewski brylował na boisku i zapewnił Porto cenne punkty!

FC Porto pokonało na wyjeździe 2:1 Estrelę da Amadora, robiąc kolejny duży krok w kierunku mistrzostwa Portugalii. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Oskar Pietuszewski, który grał cały mecz i nękał defensywę rywali dynamicznymi akcjami i dryblingami na lewym skrzydle. Jan Bednarek też rozegrał pełne 90 minut, a Jakub Kiwior został zmieniony w 84. minucie.

Oskar Pietuszewski od początku meczu był bardzo aktywny. W 17. minucie w kolejnym dryblingu minął w polu karnym dwóch rywali i został sfaulowany przez kolejnego defensora. Wywalczoną przez Polaka "jedenastkę" na gola zamienił Denis Gul.

Denis Gul strzelił również drugiego gola dla FC Porto, a przy tym trafieniu udział znów miał Oskar Pietuszewski. To polski skrzydłowy zaczął akcję "Smoków", pomknął na bramkę rywali, mijając rywala i podał do Alberto Costy, a ten idealnie dośrodkował na głowę tureckiego napastnika.

W końcówce FC Porto straciło gola i końcówka była nerwowa, ale "Smoki" utrzymały prowadzenie i wywalczyły trzy cenne punkty. Prowadzą w tabeli z 7 punktami przewagi nad Benficą.

PONIŻEJ OBSZERNY SKRÓT MECZU Z PRZEBOJOWYMI AKCJAMI OSKARA PIETUSZEWSKIEGO