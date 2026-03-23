Piłkarze Śląska Wrocław pobici przed nocnym klubem! Szpital, złamana żuchwa i po sezonie?! "To była napaść"

Piłkarze Śląska pobici w centrum Wrocławia! Jeden trafił do szpitala ze złamaną żuchwą

Czarne chmury nad Śląskiem Wrocław zdają się nie rozchodzić. Po aferze związanej z nierozegranym meczem z Wisłą Kraków, PZPN ukarał wrocławski klub milionową karą, a Wrocław żyje już kolejnym skandalem. W weekend wybuchła afera z sekcją kobiet Śląska, która otwarcie nie godzi się na sprzedaż do Ślęzy Wrocław i protestuje, ale to nie koniec. Nocne wyjście na miasto piłkarzy Śląska po ostatnim ligowym meczu z Puszczą Niepołomice (1:1) zakończyło się fatalnie.

Polska – Albania: Czy są jeszcze bilety na mecz w barażach o MŚ 2026?

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Jak informuje "Gazeta Wrocławska", grupa mniej więcej 10 zawodników postanowiła skorzystać z kilku dni wolnego od sztabu szkoleniowego i wyszła na miasto na "integrację". Piotr Samiec-Talar i Patryk Sokołowski czekali już na taksówkę przed klubem, gdy zostali zaatakowani przez młodego mężczyznę. Lokalna redakcja widziała nawet nagranie, na którym napastnik uderza kapitana Śląska, choć ten starał się uniknąć scysji.

- Wyzywał nas, zaczepiał, aż w końcu zaatakował fizycznie. Mnie na szczęście nic poważnego się nie stało, ale Patryk oberwał znacznie mocniej i wylądował w szpitalu - komentuje Samiec-Talar na łamach "Gazety Wrocławskiej".

Robert Lewandowski powiedział to o Oskarze Pietuszewskim. Świetnie dobrał słowa

Anonimowi świadkowie potwierdzają tę wersję, z kolei Patryk Sokołowski po nocnej napaści wylądował w szpitalu ze złamaną żuchwą. Jego szczęka jest unieruchomiona, a najgorsze prognozy mówią nawet o końcu sezonu dla pomocnika, który rozegrał w barwach Śląska 25 meczów w lidze. Z pewnością wypada na co najmniej kilka tygodni w walce o powrót do Ekstraklasy.

Cała sprawa została zgłoszona na policję, a służby rozpoczęły działania. Zarówno klub, jak i poszkodowani piłkarze nie zamierzają odpuszczać tej sytuacji.

- Wiemy o całym zajściu, rozmawialiśmy o tym wewnętrznie. Trzeba powiedzieć wprost: to była napaść na naszych piłkarzy. Jako Śląsk Wrocław stanowczo potępiamy takie zachowania i wierzymy, że policja ustali sprawcę, a właściwe organy wyciągną konsekwencje - skomentował to zajście prezes Śląska, Remigiusz Jezierski.

Komunikat Klubu W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w nocy z dnia 21.03 na 22.03 informujemy, że nasi zawodnicy Patryk Sokołowski oraz Piotr Samiec-Talar, padli ofiarą napaści. Obaj piłkarze znajdują się pod opieką medyczną oraz otrzymują pełne wsparcie ze strony… pic.twitter.com/zwn20wWJpK— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) March 23, 2026