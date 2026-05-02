Finał Pucharu Polski. Jan Urban wpadł na innego selekcjonera! A obok nich? Roi się od legend

Kamil Heppen
2026-05-02 16:32

Majówka w pełni, ale 2 maja to od lat jeden z najważniejszych dni w polskiej piłce. Finał Pucharu Polski na PGE Narodowym to prawdziwe święto, w którym w tym roku biorą udział Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Na trybunach nie zabrakło największych postaci polskiej piłki! Już przed meczem selekcjoner Jan Urban, były trener Górnika, wpadł na swojego odpowiednika z młodzieżowej reprezentacji - Jerzego Brzęczka, związanego mocno z Rakowem. A obok nich aż roiło się od legend.

Jan Urban, Jerzy Brzęczek i inni na finale Pucharu Polski
  Górnik Zabrze i Raków Częstochowa grają dzisiaj (2 maja) w finale Pucharu Polski.
  Jak co roku decydujący mecz na PGE Narodowym zgromadził największe postaci polskiej piłki.
  Na takim meczu nie mogło zabraknąć selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, obok którego usiadł Jerzy Brzęczek - odpowiadający za młodzieżówkę.

Finał PP Górnik - Raków. Jan Urban i Jerzy Brzęczek w skupisku legend na Narodowym

Zarówno Górnik Zabrze, jak i Raków Częstochowa wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Polski, ale to dzisiaj rozgrywają jak na razie najważniejszy mecz sezonu. Jak co roku, 2 maja na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbywa się finał Pucharu Polski. Dla Górnika - pierwszy od 25 lat, z szansą na pierwszy triumf od 1972 roku! Zdecydowanie lepiej w ostatnich latach radził sobie Raków, który sięgał po PP w 2021 i 2022 roku, a w 2023 grał w finale. Nic dziwnego, że na takim meczu pojawiły się największe osobistości ze świata piłki i nie tylko. Na czele z dwoma selekcjonerami - Janem Urbanem i Jerzym Brzęczkiem.

Karol Nawrocki z niezwykłą rolą na finale Pucharu Polski. Tego jeszcze nie było!

Trenerzy seniorskiej i młodzieżowej reprezentacji Polski są mocno związani z finalistami tegorocznego Pucharu Polski. Urban grał w Górniku jako piłkarz, a w latach 2021-2022 i 2023-2025 był trenerem tego klubu. Właśnie po ostatnim epizodzie w Zabrzu trafił do reprezentacji. Brzęczek jest wychowankiem Rakowa, w którym rozpoczynał także karierę trenerską, ale jako piłkarz reprezentował m.in. Górnika. Dla obu jest więc to wyjątkowy finał.

Selekcjonerzy już przed pierwszym gwizdkiem serdecznie się wyściskali, a obok nich były też inne gwiazdy polskiej piłki z dawnych lat. Obiektywy fotoreporterów wyłapały m.in. Zbigniewa Bońka, Romana Koseckiego czy Marka Jóźwiaka. Na trybunach Narodowego zasiadł również prezydent Karol Nawrocki, który ma wziąć udział w pomeczowej ceremonii.

