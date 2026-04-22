Wybuch na stadionie polskiego klubu. Stracili wszystko. Akcja pomocowa w Maniowach

W poniedziałek, 20 kwietnia, na stadionie LKS Lubań Maniowy doszło do wybuchu gazu.

W efekcie kompletnie zniszczony został budynek klubowy, który stanowił zaplecze 4-ligowca.

Po tragedii w Maniowach na Podhalu ruszyła już specjalna zbiórka mająca pomóc lokalnemu klubowi.

Eksplozja na stadionie w Maniowach. Lokalny klub stracił wszystko i potrzebuje pomocy

19 kwietnia LKS Lubań Maniowy wygrał derbowy mecz z Watrą Białka Tatrzańska (3:2) w ramach 4. ligi małopolskiej, a już dzień później rzeczywistość klubu z Podhala legła w gruzach. I to dosłownie, bo na stadionie we wsi Maniowy w powiecie nowotarskim doszło do wybuchu gazu. Jedna osoba trafiła do szpitala, a kompletnemu zniszczeniu uległ budynek klubowy, który stanowił centrum dowodzenia 4-ligowca.

Skala zniszczeń jest bardzo duża – obiekt nie nadaje się już do dalszego użytkowania i będzie musiał zostać wyburzony. Straciliśmy zaplecze, sprzęt oraz miejsce, które przez lata było centrum życia naszego klubu. Zniszczony został również cały sprzęt sportowy - poinformował po tragedii klub.

Lubań Maniowy, założony w 1948 roku, nagle znalazł się w potwornie trudnej sytuacji. Nie stać go na pokrycie kosztów tragedii, dlatego też powstała specjalna zbiórka na kwotę 500 tysięcy złotych.

"Zebrane środki będą stanowić wkład własny do budowy nowego budynku oraz zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu dla klubu" - poinformował klub od 25 lat występujący w 4. lidze, którego akademia posiada brązową gwiazdkę certyfikacji PZPN.

W pomoc Lubaniowi zaangażowali się już lokalni rywale. MKS Kalwarianka wpłaciła na zbiórkę 1000 zł, a gesty wsparcia płyną m.in. z Garbarni Kraków i Huraganu Waksmund. W momencie tworzenia tego artykułu w akcję finansową zaangażowało się 270 darczyńców, a na koncie zgromadzono nieco ponad 22 tys. zł. Pomóc można na stronie Zrzutka.pl. Wystarczy kliknąć W TYM miejscu!

W trwającym sezonie LKS Lubań Maniowy zajmuje w lidze 6. miejsce po 26 meczach. U siebie przegrał tylko 1 z 14 spotkań! Teraz robi wszystko, aby jak najszybciej odbudować zniszczony obiekt.