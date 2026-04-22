Nie żyje legendarny polski trener. To on stał za jednym z największych sukcesów w historii

Zmarł Stanisław Majorek, legendarny trener piłki ręcznej, twórca historycznego medalu.

W 1976 roku poprowadził reprezentację Polski do brązowego medalu olimpijskiego w Montrealu.

Jego życie to pasmo sukcesów i poświęcenia dla polskiej piłki ręcznej.

Twórca historycznego medalu w Montrealu

Największy sukces w trenerskiej karierze Stanisława Majorka nadszedł w 1976 roku. To wtedy prowadzona przez niego i Janusza Czerwińskiego reprezentacja Polski mężczyzn sięgnęła po brązowy medal olimpijski w Montrealu, co do dziś pozostaje jednym z najważniejszych osiągnięć w dziejach polskiego szczypiorniaka. Jego praca z kadrą przynosiła jednak znakomite rezultaty również na innych wielkich imprezach.

Stanisław Majorek prowadził pierwszą reprezentację w latach 1970-1978, najpierw z profesorem Czerwińskim, a później z Igorem Pazurem. Pod jego wodzą biało-czerwoni zajmowali także wysokie lokaty na mistrzostwach świata – czwarte miejsce w 1974 roku oraz szóste cztery lata później, co potwierdzało przynależność polskiej drużyny do światowej czołówki.

Całe życie poświęcił piłce ręcznej

Stanisław Majorek urodził się 25 czerwca 1937 roku w Pleśnej niedaleko Tarnowa. Ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie podczas studiów sam był zawodnikiem miejscowego AZS. Szybko jednak odkrył swoje powołanie do pracy trenerskiej. Już w latach 1967–1968 objął stery kadry juniorów, by niedługo potem rozpocząć wieloletnią przygodę z seniorską reprezentacją.

Jego bogate CV obejmowało nie tylko pracę z polskimi drużynami. Majorek był również selekcjonerem reprezentacji Luksemburga, a na krajowym podwórku prowadził takie zespoły jak Stal Mielec i Unia Tarnów.

Doceniony za wybitne zasługi

Nawet po zakończeniu kariery trenerskiej Stanisław Majorek pozostał niezwykle aktywny w strukturach polskiej piłki ręcznej. Przez lata pełnił kluczowe funkcje w ZPRP, m.in. jako przewodniczący Komisji Szkoleniowej (1980-1988) oraz członek i wiceprzewodniczący Rady Trenerów (2006-2012).

Jego wybitne osiągnięcia były wielokrotnie doceniane. Już w 1976 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2004 roku otrzymał Krzyż Oficerski tego samego orderu. W 2012 roku Związek Piłki Ręcznej w Polsce uhonorował go Odznaką Diamentową z Wieńcem. Wyjątkowym dowodem uznania było umieszczenie jego gwiazdy w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie w lipcu 2022 roku.

