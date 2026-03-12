Nie żyje słynna reprezentantka Polski. Lidia Krupa-Surdyka miała 71 lat, grała na mistrzostwach świata

Nie żyje świetna reprezentantka Polski Lidia Krupa-Surdyka

Znakomita polska piłkarka ręczna zmarła w wieku 71 lat

Uczestniczyła w mistrzostwach świata, zdobywała wielokrotnie tytuł mistrzyni Polski

Nie żyje Lidia Krupa-Surdyka, znakomita reprezentantka Polski

Nie żyje Lidia Krupa-Surdyka, jedna z najbardziej utytułowanych polskich piłkarek ręcznych swojego pokolenia. Była reprezentantka Polski miała 71 lat. Informacja o jej śmierci poruszyła środowisko piłki ręcznej w kraju. Krupa-Surdyka przez wiele lat była związana z Cracovią. W barwach krakowskiego klubu występowała w latach 1952–1964 i w tym czasie sięgnęła po dziewięć tytułów mistrzyni Polski. Cztery z nich zdobyła w odmianie 11-osobowej – w 1956, 1959, 1961 i 1962 roku.

Kolejne triumfy odnosiła w odmianie siedmioosobowej. Wraz z Cracovią zdobyła mistrzostwo Polski w hali w 1957 i 1958 roku, a także w 1958 roku na otwartym stadionie. Tytuł najlepszej drużyny w kraju wywalczyła również w latach 1960 i 1961.

Do bogatej kolekcji medali dołożyła także sześć srebrnych krążków mistrzostw Polski. W odmianie 11-osobowej zdobyła je w 1957 i 1958 roku, natomiast w odmianie siedmioosobowej w latach 1955, 1959, 1962 oraz 1963.

Lidia Krupa-Surdyka w reprezentacji Polski

Krupa-Surdyka była również ważną postacią reprezentacji Polski. W kadrze narodowej w odmianie siedmioosobowej rozegrała 16 spotkań, biorąc udział m.in. w mistrzostwach świata w 1957 roku, gdzie Polki zajęły siódme miejsce.

W odmianie 11-osobowej wystąpiła w reprezentacji 21 razy. Z biało-czerwonymi zagrała także na mistrzostwach świata w 1960 roku, na których Polska zajęła szóste miejsce.

Lidia Krupa-Surdyka na stałe zapisała się w historii polskiej piłki ręcznej jako jedna z zawodniczek, które budowały jej sukcesy w pierwszych powojennych dekadach.