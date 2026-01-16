Węgrzy za silni. Kiepski start mistrzostw Europy polskich szczypiornistów

Polacy podkreślali przed spotkaniem, że są dobrze przygotowani do starcia z Węgrami, jednocześnie nie ukrywając, że to rywale uchodzą za faworytów. Zakładano jednak, że będzie to wyrównany mecz, w którym nasi szczypiorniści pozostaną w grze do samego końca. Rzeczywistość okazała się inna. Choć Węgrzy mieli momenty słabości, to po podkręceniu tempa, zwłaszcza w obronie, całkowicie przejęli kontrolę nad spotkaniem, a Biało-Czerwoni nie byli w stanie nawiązać walki.

Terminarz fazy grupowej reprezentacji Polski podczas ME w piłce ręcznej:

Polska - Węgry 21:29Polska - Islandia - niedziela, 18 stycznia (18:00)Polska - Włochy - wtorek, 20 stycznia (18:00)

Transmisje z mistrzostw Europy szczypiornistów w Eurosporcie i platformie MAX.

Inni faworyci nie zawiedli

Z kolei Duńczycy, typowani na głównych faworytów do złota, bez większych problemów pokonali Macedonię Północną 36:24.

Najbardziej bramkostrzelne spotkanie piątkowych gier odbyło się w grupie D, gdzie Słowenia zwyciężyła Czarnogórę 41:40. Oznacza to, że gole padały średnio co nieco ponad 44 sekundy. W barwach przegranej drużyny aż 11 bramek zdobył Branko Vujović, który przez pięć sezonów występował w zespole z Kielc, sięgając m.in. po triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2015/16.

Odwiedziliśmy Flashscore. Liczby nie kłamią: Lewandowski wygrał ze Świątek