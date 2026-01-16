ME piłkarzy ręcznych: Kiedy grają Polacy? Terminarz meczów Polski na ME

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej zostaną rozegrane w trzech państwach – w Szwecji (Kristianstad i Malmoe), Norwegii (Baerum) oraz Danii (Herning). Wywalczonego dwa lata temu w Niemczech tytułu bronią Francuzi, Polska uplasowała się w gronie 24 zespołów na 16. pozycji. Podobnie jak wtedy, w fazie grupowej wydzielono 6 grup po 4 drużyny, a awans do kolejnej rundy wywalczą po dwie najlepsze z każdej grupy. Biało-Czerwonych czeka trudne zadanie, z czego zdaje sobie sprawę Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

- Drużyna dostała zadanie zajęcia miejsca 13-16. Wyjście z grupy byłoby sukcesem - powiedział PAP legendarny bramkarz reprezentacji Polski. Taki cel oznacza zajęcie trzeciego miejsca w grupie i jest bardzo przyziemny. Już w pierwszym meczu Polacy zmierzą się z wyżej notowanym rywalem, jakim są Węgry. A wcale nie musi to być najtrudniejsze spotkanie w fazie grupowej...

Oto terminarz Polski na ME w piłce ręcznej 2026:

Piątek, 16.01, 20:30: Polska - Węgry

Niedziela, 18.01, 18:00: Polska - Islandia

Wtorek, 20.01, 18:00: Polska - Włochy

Kto zagra na ME? Skład reprezentacji Polski w piłce ręcznej

Trener Jota Gonzalez powołał na mistrzostwa 18 zawodników. Wybrał ich z 20-osobowej grupy, która trenowała przed ME na zgrupowaniu w Cetniewie. Podczas niego odbyły się dwa nieoficjalne mecze z Serbią - jeden wygrany przez Polskę 33:32, drugi zremisowany 32:32. Po nich hiszpański szkoleniowiec ogłosił skład, w którym znaleźli się:

Bramkarze: Jakub Skrzyniarz (Bidasoa Irun), Miłosz Wałach (Vardar Skopje);

Skrzydłowi: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk), Arkadiusz Moryto, Piotr Jarosiewicz (obaj Industria Kielce), Marek Marciniak (Vardar Skopje);

Obrotowi: Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock), Maciej Gębala (HC Erlangen), Wiktor Jankowski (Vardar Skopje);

Rozgrywający: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Piotr Jędraszczyk, Michał Olejniczak (obaj Industria Kielce), Ariel Pietrasik (Kadetten Schaffhausen), Damian Przytuła (RK Zagrzeb) Andrzej Widomski (Eurofarm Pelister), Paweł Paterek (KGHM Chrobry Głogów), Wiktor Tomczak, Tomasz Gębala (obaj PGE Wybrzeże Gdańsk)

W każdym meczu można wykorzystać 16 zawodników, a dwóch musi usiąść na trybunach. W każdej fazie turnieju możliwa jest też wymiana dwóch zawodników, ale tylko z oficjalnego grona 35 graczy zgłoszonych na początku grudnia.