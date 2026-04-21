Iga Świątek była strasznie spięta. Ujawniła, co naprawdę usłyszała od Rafaela Nadala

Iga Świątek wprowadza rewolucyjne zmiany w swoim sztabie i stylu gry na kortach ziemnych po słabszym początku sezonu.

Polka trenowała w akademii Rafaela Nadala, a sesje z idolem wywołały u niej ogromny stres, ale i cenne wskazówki.

Świątek stawia na hiszpańską myśl szkoleniową, mającą na celu powrót do długich wymian i unikanie ryzyka.



Trening pod okiem idola. "O mój Boże, jak mam grać?"

Zmiany w grze Igi Świątek były konieczne. Po latach dominacji, zwłaszcza na mączce, jej gra zaczęła słabnąć, a wymiany stawały się zbyt krótkie. Receptą ma być powrót do podstaw i odzyskanie reputacji "ściany", która nie oddaje łatwo punktów. Kluczem do tego okazały się treningi w akademii Rafaela Nadala na Majorce, gdzie Polka nawiązała współpracę z trenerem Francisco Roigiem. Na korcie pojawił się też sam "Rafa", co wywołało u Świątek ogromny stres.

- Przez pierwsze 15 minut treningu byłam strasznie spięta – wspominała podczas spotkania z dziennikarzami w Madrycie. - Pomyślałam sobie: „O mój Boże, jak mam grać? On patrzy, jest tuż obok”.

Polska tenisistka szybko jednak zrozumiała, że obecność jej idola to wyjątkowa szansa. Jak sama przyznała, dała sobie przestrzeń na błędy, wiedząc, że nikt nie oczekuje od niej perfekcji w pierwszych dniach na nowej nawierzchni.

Hiszpańska rewolucja i bezcenne rady mistrza

Nowy styl treningowy ma pomóc Świątek w powrocie na szczyt. Polka stawia teraz na długie, solidne wymiany, które są znakiem rozpoznawczym hiszpańskich tenisistów. Celem jest unikanie pochopnych decyzji i niepotrzebnego ryzyka na korcie.

- I szczerze mówiąc, uważam, że ten hiszpański styl trenowania naprawdę w tym pomaga. Hiszpańscy zawodnicy są zazwyczaj naprawdę solidni, walczą o każdy punkt - powiedziała.

Największą wartością okazały się jednak rady od samego Nadala. Hiszpan, widząc zmagania Polki, dzielił się z nią swoim ogromnym doświadczeniem.

- Od czasu do czasu udzielał mi też rad i opowiadał historie o tym, jak zmagał się z pewnymi problemami, jak sobie z nimi radził i jakie miał rozwiązania – zdradziła Świątek. - Ma świetne oko. Mam wrażenie, że od razu wiedział, co mi powiedzieć. To był prawdopodobnie jeden z najlepszych tygodni treningowych, jakie miałam.

Teraz Polka chce przenieść nowo nabyte umiejętności na mecze turniejowe. Pierwszy test już w Madrycie, gdzie w drugiej rundzie zmierzy się z Darią Kasatkiną lub kwalifikantką.

