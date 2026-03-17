Zasłabła na treningu i trafiła na OIOM! Dramat zawodniczki w Piotrkowie Trybunalskim

Dramatyczne wieści z klubu Krasoń MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski.

Piłkarka ręczna Piotrcovii zasłabła podczas treningu na siłowni i trafiła na oddział intensywnej terapii.

Lokalne media informują o reanimacji, a klub uspokaja kibiców w oficjalnym komunikacie i prosi o uszanowanie prywatności.

Piotrków Trybunalski: Piłkarka ręczna z siłowni trafiła na OIOM

"Klub Krasoń MKS Piotrcovia informuje, że nasza zawodniczka przebywa obecnie pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. Jej stan jest stabilny. Cały klub, zawodniczki, sztab szkoleniowy oraz zarząd pozostają w stałym kontakcie z rodziną oraz personelem medycznym" - poinformował piotrkowski klub w oficjalnym komunikacie. Do dramatycznego zajścia doszło w poniedziałek, podczas treningu na siłowni. Więcej o sprawie pisze lokalny portal piotrkowski24.pl.

Zawodniczka miała stracić przytomność w trakcie wykonywania ćwiczeń. "Pomocy natychmiast udzielili jej inni trenujący – to dwóch policjantów piotrkowskiej KMP, a także dwóch ratowników medycznych. Wszyscy na siłowni przebywali prywatnie. Na miejsce wezwano w sumie dwa zespoły pogotowia ratunkowego, które dalej udzielały pomocy poszkodowanej szczypiornistce. Po przywróceniu funkcji życiowych, zawodniczka trafiła do piotrkowskiego szpitala" - czytamy w tekście lokalnego portalu.

Do wiadomości publicznej nie podano personaliów szczypiornistki. Piotrkowski klub zaapelował o uszanowanie prywatności zawodniczki i jej rodziny, dziękując jednocześnie za wszystkie głosy wsparcia płynące od kibiców. Kolejne informacje będą przekazywane w oficjalnych komunikatach Piotrcovii.

"Wszyscy wierzymy, że dzięki profesjonalnej opiece lekarzy i całego personelu medycznego oraz ogromnej sile naszej zawodniczki, jej stan zdrowia będzie ulegać poprawie" - dodał klub.