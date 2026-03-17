Dramat Polki w Barcelonie. 19-latka znów na operacyjnym stole

W Barcelonie poza Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym jest też silna grupa polskich piłkarek.

Ewa Pajor to prawdziwa gwiazda kobiecej drużyny, z kolei Emilia Szymczak i Weronika Araśniewicz to melodia przyszłości.

Szymczak ma jednak wielkiego pecha i po niedawnej operacji barku czeka ją kolejna, tym razem więzadła krzyżowego.

Dopiero co zagrała w reprezentacji Polki. Emilia Szymczak znów na operacyjnym stole

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło podczas ligowego meczu rezerw Barcelony z rówieśniczkami z Atletico Madryt. Szymczak, która dopiero co wróciła do gry po kontuzji, musiała opuścić boisko na noszach już w pierwszych minutach spotkania. Badania potwierdziły najgorszy scenariusz – zerwanie więzadła krzyżowego. W poruszającym wpisie na Instagramie młoda piłkarka podzieliła się swoimi emocjami.

„Nie ma słów, które mogłyby opisać, jak się teraz czuję… Kontuzja więzadła krzyżowego przedniego (ACL), której doznałam w sobotę, niestety została potwierdzona. Jeszcze w tym tygodniu przejdę operację” – napisała Szymczak.

Pomimo druzgocącej diagnozy, która oznacza wielomiesięczną przerwę w grze, 19-latka nie traci ducha walki. „Wiem, jak długa i wymagająca będzie droga powrotu do robienia tego, co kocham najbardziej. Ale wiem też, że wrócę silniejsza — krok po kroku. Wierzę, że nic nie dzieje się bez powodu i że Bóg ma w tym wszystkim swój plan” – zadeklarowała, dziękując za wsparcie, które otrzymuje.

To wyjątkowo pechowy czas dla polskiej zawodniczki. Na początku grudnia przeszła operację barku, po której wróciła do gry 22 lutego. Wówczas również z determinacją zapowiadała powrót do zdrowia. Uraz, którego doznała podczas zgrupowania reprezentacji Polski, jeszcze bardziej skomplikował jej nieudane wypożyczenie do Liverpoolu. Zimą Barcelona postanowiła skrócić jej pobyt w Anglii, podczas którego spędziła na boisku tylko 20 minut. Jej kontrakt w stolicy Katalonii został jednak przedłużony do 2029 roku.