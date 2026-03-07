Polska – Francja: Gol Ewy Pajor w eliminacjach MŚ. Wielkie kłopoty Polek [WIDEO]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-03-07 22:23

Ewa Pajor znów pokazała klasę! Kapitan reprezentacji Polski zdobyła gola w meczu eliminacji mistrzostw świata z Francją i doprowadziła do remisu 1:1. Niestety końcówka pierwszej połowy była fatalna dla Polek – rywalki ponownie wyszły na prowadzenie, a biało-czerwone zostały osłabione czerwoną kartką.

Ewa Pajor

i

Autor: Lukasz Grochala/ Cyfrasport Ewa Pajor
  • Polska mierzy się z Francją w eliminacjach mistrzostw świata
  • Biało-czerwone walczą o wyjazd na mundial. Ewa Pajor strzeliła bramkę „Trójkolorowym”
  • Niestety, tuż przed przerwą wydarzyły się dwie fatalne rzeczy

Polska – Francja: Gol Ewy Pajor [WIDEO]

Reprezentacja Polski kobiet mierzy się z Francją w kolejnym meczu eliminacji mistrzostw świata. Spotkanie od początku było bardzo wymagające dla biało-czerwonych, które musiały mierzyć się z jedną z najmocniejszych drużyn w Europie.

W ważnym momencie znów błysnęła Ewa Pajor. Kapitan polskiej kadry wykorzystała świetne prostopadłe podanie, przejęła piłkę w polu karnym i zachowała zimną krew w sytuacji sam na sam. Napastniczka spokojnie minęła bramkarkę Francji i skierowała piłkę do siatki, doprowadzając do wyrównania na 1:1.

Fatalna końcówka pierwszej połowy dla Polek

Gol Pajor dał Polkom nadzieję na korzystny wynik, ale końcówka pierwszej połowy okazała się bardzo trudna dla zespołu. W 40. minucie ponownie prowadzenie objęły Francuzki. Do siatki trafiła Sakina Karchaoui, która skutecznie wykończyła akcję swojej drużyny.

Chwilę później sytuacja Polek jeszcze bardziej się skomplikowała. W doliczonym czasie pierwszej połowy Nadia Kreyzman zobaczyła drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji została ukarana czerwoną i musiała opuścić boisko.

To oznacza, że reprezentacja Polski musi radzić sobie w drugiej połowie w osłabieniu i odrabiać straty przeciwko jednej z najsilniejszych reprezentacji świata.

